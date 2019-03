Septiembre de 1943. Mussolini crea el Partido Fascista con el lema 'Ni Izquierdas, ni Derechas. Sentido común'

LAS EFEMÉRIDES DE LA SEMANA QUE SI BUSCAS BIEN PODRÁS ENCONTRAR ENTRE LOS MÁS DE CIEN MIL FOLIOS QUE CONSTA EL CASO NOOS. En Alemania se proclama la República Federal Alemana, su lema es: la “Auténtica Alemania Libre (tenemos recambios de todo, llámenos sin compromiso)”. Konrad Adenauer es elegido canciller federal y de esta manera se pone segundo en la lista de nombres propios que podrían haber sido inventados por Chiquito de la Calzada: Annie Hall, Adenauer y encabezando el ranking: Kandahar.. En la República de Florencia, Miguel Ángel comienza a trabajar en la estatua de David. La escultura representa al rey David bíblico en el momento previo a enfrentarse con Goliat. La escultura muestra la cabeza de David medio ladeada, como mirando a su pueblo y diciendo lo siguiente: “¿Esta mierda de piedra y esta honda es lo que me dais para matar a un gigante? Me cago en vuestros muertos uno a uno. Y encima en pelotas, si es que…”.Se inventa la cinta de la máquina de escribir. Hasta esa fecha todo lo que se escribía a máquina no se registraba. Se perdieron grandes obras de la literatura como “¿Quién de vosotros mató a mi madre?”, la segunda parte de “Moby Dick”, por Herman Melville. El autor americano aporreaba la máquina de escribir sobre un folio que nunca dejaba de estar en blanco. Mil quinientas páginas se tiró así el muy subnormal.En Italia, Benito Mussolini anuncia la creación del Partido Fascista Republicano. El Partido Fascista es como el Partido Nazi, aunque como en todo lo italiano frente a lo alemán, tiene mejor diseño, pero peor fiabilidad. Mussolini define a su partido como regeneracionista frente a los tradicionales partidos de derechas y socialistas. Su lema es “Ni izquierdas ni derechas. Sentido común”. En principio gana grandes adeptos entre las clases más cuñadas y poco a poco va llegando a toda la sociedad.Se firma el Protocolo de Montreal en el que se tratan las sustancias que dañan la capa de ozono. Para muchos esta fecha marca el final simbólico de los ochenta al limitarse el uso de laca. Cantantes como Cyndi Lauper ya no volverán a ser lo que fueron. Cyndi Lauper - Girls Just Want To Have Fun (Official Video)

En Estados Unidos, la banda de música Guns N' Roses publica el álbum doble Use Your Illusion I y II. Aquí adjuntamos la evolución de Axl Rose, cantante y líder de la banda, desde la época del lanzamiento de aquel mítico disco hasta nuestros días. Imagen no disponible | Montaje Liechtenstein entra en la ONU. Hasta entonces el “puerta” de la ONU no le dejaba entrar por vestir con zapatos y calcetines blancos. Las Naciones Unidas indican al país centroeuropeo que envíe representantes diplomáticos en proporción a su población. Liechtenstein envía una uña