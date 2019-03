Según Gaudí la Sagrada Familia debía acabarse en dos años

Las efemérides de la semana que ablandarán a Chuck Norris.En Londres, The Times es el primer periódico en utilizar máquinas en su impresión. Esta novedad técnica fue una imposición del director del diario ávido por gritar cuando se producía una noticia inesperada: «¡¡PAREN LAS ROTATIVAS!! ». Hasta entonces este momento culmen del periodismo no lucía tanto.En Barcelona, el arquitecto catalán Antonio Gaudí toma el encargo de seguir con la construcción de la Sagrada Familia. Cuando le preguntan cuánto tiempo tardará en acabar el proyecto, el genio modernista es categórico. Recreamos el momento.¿En cuánto tiempo estará terminada esta magna obra?Esto en un plis plas está terminado.Señor Gaudí, ¿podría concretar? Nos corre un poco de prisa.Pues así a ojo, en un par de años, a lo sumo, fíjate lo que te digo, dos años y medio, tienes una basílica de envergadura.¿Seguro?Pero, bueno, cómo dudas de mí. Si te digo una fecha, tienes tu basílica en esa fecha. Y punto. Que me pille un tranvía si miento.En Alemania, Sigmund Freud publica su célebre libro «La interpretación de los sueños». En esta obra, Freud analiza lo palizas que se vuelven las personas cuando quieren contarte el sueño que han tenido la noche anterior. Freud resume su idea en la siguiente frase: «contar un sueño es el equivalente onírico a machacar a tus amigos con las dos mil fotos de las vacaciones».En Madrid, comandos de «lucha antimarxista» rompen 24 grabados de Pablo Picasso. Sin quererlo, mejoran la obra del artista malagueño. Los terroristas añaden a los grabados una profundidad de la que carecían. El comando expone en París. Es un éxito absoluto.En Rusia se cierra oficialmente la KGB. Esta agencia de inteligencia muere llevándose con ella el secreto de la fórmula de la Coca-Cola.En Barcelona, el papa Benedicto XVI consagra el la Sagrada Familia como basílica menor. El santo pontífice pregunta cuándo finalizarán las obras. La respuesta es categórica: “En dos años, a lo sumo, fíjate bien lo que te digo, dos y medio, estarán acabadas”.En Hollywood, la cantante Shakira recibe una estrella en el Paseo de la Fama. La artista colombiana dice unas palabras de agradecimiento. Los estadounidenses piensan que las ha pronunciado en español; los latinos, por el contrario, creen que las ha dicho en inglés. Un señor ucraniano que pasaba por allí afirma muy seguro que es suajili. Shakira - Waka Waka