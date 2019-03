Se descubre que los impresionistas pintaban así porque sufrían miopía

Imagen no disponible | Montaje

Las efemérides de la semana que ni Erdogan podrá detener. 18 de julio de 1925. En Berlín se publica el libro Mein Kampf (Mi lucha), de Adolf Hitler. Paralelamente también sale a la venta Mein Kampf para niños, la versión infantil para chiquillos arios. El libro lo protagoniza Racistín, una mascota con forma de Cruz Gamada que cuenta a los niños que los mayores problemas en el mundo son los monstruos que habitan su habitación y se esconden bajo su cama: Judaín y Comunistón. Racisitín también revela la necesidad de ampliar su dormitorio hacia el Este para que pueda sentirse cómodo durante su crecimiento. Mein Kamps para niños (con ilustraciones del propio Adolf Hitler) fue el cuento más vendido en la Feria del Libro de Frankfurt de 1925. 19 de julio de 1525. En Alemania, Martín Lutero recibe la excomunión del papa de Roma. Los padres de Martín lo celebran con una comida en un restaurante de un hotel junto a otros niños que también habían recibido la primera excomunión. Martín Lutero fue inmortalizado en ese bonito día con fotos vestido de marinerito y recibió como regalo un diario y un reloj cde pulsera. 20 de julio de 1936. En España, el general José Sanjurjo, que era el militar que lideraría el golpe de estado que provocó la Guerra Civil Española, muere en accidente de aviación cuando regresaba desde Lisboa a Madrid. Si no hubiese sido así, en vez de franquismo los cuarenta años de dictadura se hubiesen llamado Sanjurjismo, que habrían sido igual de nefasto, pero mola más. 21 de julio de 1969. A las 2.56 (hora internacional) Neil Armstrong pisa la superficie lunar. Son los primeros pasos del hombre sobre la Luna. Hay que destacar las palabras que el comandante de la misión Apolo 11 pronunció al realizar esta hazaña histórica: “Ea, pues ya hemos llegado”. Aunque el equipo de Comunicación de la NASA lo falseo por “Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad”. 22 de julio de 1991. En Milwaukee (Estados Unidos), Jeffrey Dahmer es detenido cuando se descubren restos humanos en su piso, a partir de entonces será conocido mundialmente como el Carnicero de Milwaukee. Sin embargo, este sobrenombre molesta a más de 300 carniceros de Milwaukee que se sienten agraviados. El colectivo sale a la calle para reivindicar que su profesión es digna y honrada, y propone a los periódicos que usen otros motes para el asesino, como por ejemplo: el captador de socios de oenegés de Milwaukee, el Community Manager de Milwaukee o el Dj de Milwaukee. 23 de julio de 1973. En Estados Unidos, el presidente estadounidense Richard Nixon se niega a entregar las grabaciones que le implican en el caso Watergate. Esto se debe a que realmente esas cintas no contienen grabaciones obtenidas de forma ilícita, sino que las cintas son un recopilatorio de las canciones favoritas del Presidente que había hecho para una chica. En las tapas tenía escrito el título de los temas junto a dibujos hechos con un boli Bic. Como es normal Nixon se avergonzaba y de ahí su negativa a entregar las supuestas grabaciones. 24 de julio de 2008. Un oftalmólogo francés publica un artículo en la revista “¡FRAUDE!” en el que manifiesta que todos los pintores impresionistas de finales del siglo XIX e inicios del XX sufrían miopía. Según el doctor, pintores como Monet o Renoir carecían por completo de talento artístico y sus innovadoras obras no eran más que el feliz, aunque azaroso, resultado provocado por un defecto de refracción del ojo.

