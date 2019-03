Se descubre que la roca del Monte Rushmore es más blanda que la jeta de Donald Trump

Las efemérides de la semana que te permitirán ganar un diploma olímpico sin necesidad viajar a Río. La Corona de Aragón conquista la isla de Ibiza. Las tropas de Jaime I derrotan en la Batalla de la Pintura Multicolor a una comuna hippie de alemanes e ingleses, lo que le permite hacerse con el control de Space, plaza clave para dominar la isla. A partir de entonces, el rey aragonés repobló Ibiza con jet set de todo el mundo y castigó a sus habitantes con vestir de por vida con ropaje de lino blanco.En Italia comienza la construcción de la Torre de Pisa. En un principio la torre no tenía que ser inclinada, esta idea surgió de un estudio de comunicación contratado por la ciudad para dar al monumento una característica única. Fue el mismo equipo que sugirió a un pueblo malagueño pintar todas sus casas de azul pitufo o los mismos que diseñaron la gala “¡Murcia, qué hermosa eres!”.En el monte Rushmore (Dakota del Sur) el escultor danés-estadounidense Gutzon Borglum junto a su hijo Lincoln comienzan a trabajar en la roca de granito el monumento de 18 metros de altura a los presidentes de Estados Unidos George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. En la actualidad si Donald Trump ganase las elecciones se produciría una curiosa paradoja, un presidente de carne y hueso con la cara más dura que la piedra del monte Rushmore.En Grecia, tras cinco años de ocupación con motivo de la Guerra de independencia, las tropas francesas abandonan el país. Las partidas francesas llegan a su patria con suvenires típicos del territorio heleno como imanes para la nevera, platos para la pared o la Venus de Milo.En Estados Unidos, IBM introduce al mercado el primer ordenador personal o PC. En esa época con un ordenador de mierda un chaval de dieciséis años de Tuscaloosa (Alabama) podía provocar una crisis nuclear con la URSS, pero las imágenes de la pantalla del ordenador eran en monocromo verde y un juego tardaba 15 minutos en cargar.. En Topeka (Kansas) se crea la Organización Internacional de Zurdos. Es la época en que minorías tradicionalmente marginadas por la sociedad comienzan a organizarse para tener visibilidad pública. En este contexto también aparece la Organización Internacional de Pelirrojos y la Organización Internacional de Personas que Afirman Que Ellos Comen de Todo Pero No Engordan.El escritor español Fernando Arrabal es liberado bajo fianza tras ser encarcelado por el régimen franquista por blasfemia y ultraje a la nación española. En esa época, Arrabal era un simple escritor (por ejemplo, fue miembro del grupo surrealista de André Breton) y no el icono pop que es en nuestros días. Para celebrar su fama nunca está de más recordar el mejor momento televisivo de la historia de España. Fernando Arrabal - El Milenarismo