Se casan Juana la de los gatos con Felipe el metrosexual

En España se instituye la peseta como unidad monetaria. Hasta entonces las transacciones monetarias se hacían a garrotazos. A la peseta le sustituyó el euro a principios del presente siglo y muy posiblemente los garrotazos vuelvan para sustituir al euro. Imagen no disponible | Montaje Goya recrea en este óleo la compra-venta de acciones entre dos jóvenes brokers.. La Sociedad de Naciones aprueba un texto que fija las fronteras entre Polonia y Rusia. Los asistentes apenas pueden contener la risa. Es evidente que los rusos firman con los dedos cruzados. El profesor Paweł Wolkowyski realizó un riguroso análisis sobre los cambios en las fronteras polacas a lo largo de la historia en su afamado ensayo “Frontera polaca, te mueves más que los precios”.En Flandes contraen matrimonio Juana de Castilla, (con el tiempo conocida como Juana la Loca, Juana la Intensita o Juana la de los gatos) y Felipe el Hermoso (con el tiempo conocido como Felipe el Metrosexual o Felipe el Tronista). Para la boda contrataron 4 horas de barra libre, un DJ que vino de Madrid y un autobús para trasladar a los invitados.Ocurre el Gran Chasco del movimiento millerista (grupo religioso estadounidense que toma el nombre de William Miller) que esperaba la Segunda Venida de Jesucristo. Debido a la decepción muchos miembros abandonan el grupo. Sin embargo, estos no sabían que Cristo sí iba a aparecer, pero según sus propias palabras “unas movidas muy chungas no me permitieron llegar, espero no haber defraudado a nadie, pero ha sido por causa mayor, ya os contaré”.Un jovencísimo Adolf Hitler le roba el helado de chocolate a un niño en el parque. Si es que ya tenía maldad desde bien pequeño.Nace en South London, (Reino Unido) Bill Wyman, el bajista de la banda de rock The Rolling Stones desde 1962 hasta 1993. Bill Wyman afirma ser el autor del riff de "Jumpin' Jack Flash", asunto que aún está en disputa con Mick Jagger y Keith Richards. Tendremos que esperar a la verdadera llegada de Cristo para que resuelva la contienda. Jumpin' Jack Flash - The Rolling Stones

En Estados Unidos, Walt Disney testifica ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses y denuncia a los empleados de su compañía que él cree que son comunistas. A los pocos días, el FBI detiene a Donald, un pato de ideas subversivas y lenguaje bárbaro. El pato Donald niega que pertenezca al Partido Comunista, pero la CIA posee fotografías que lo relacionan con agentes cubanos. Es el fin de su carrera. A partir de entonces Donald es sustituido por un actor de segunda, aunque con un parecido sorprendente.