Las efemérides de la semana que permitirán un pacto de gobierno. ojo, de gobierno, no sólo de investiduraNace en Gary (Indiana) el cantante, compositor, bailarín y socio número 1265 de Real Betis Balompié Michael Jackson , más conocido como Michael Jackson. Al nacer, Michael no lloró y el médico le dio unos cachetes, a lo que el futuro Rey del Pop correspondió abofeteando al doctor con el mítico guante blanco que ya llevaba consigo. Después no lloró, soltó su famoso grito. Tras este episodio, todo en su vida fue a peor. Michael Jackson - They Don't Care About Us

El norteamericano Thomas Edison presenta su primer aparato telefónico, superados sus erráticos intentos con un cordel y dos yogures. Si bien el inventor del teléfono fue Alexander Graham Bell, Edison incorporó importantes mejoras técnicas y de protocolo de comunicación como las frases “Cuelga”, “No, cuelga tú” o “Venga, los dos a la vez”.En el marco de la Guerra Fría, comienza a funcionar la conocida "línea caliente" entre Washington y Moscú. A altas horas de la noche algunos miembros de la diplomacia rusa llamaban a la Casa Blanca y decían guarradas subidas de tono, respiraban fuerte y se tocaban. En más de una ocasión estuvieron a punto de provocar una crisis nuclear entre las dos superpotencias. Por parte norteamericana, durante el mandato de Bill Clinton fue cuando más se dispararon las facturas de la “línea caliente”, extrañamente la Guerra Fría hacía años que era historia.La ciudad rusa de San Petersburgo cambia de nombre a Petrogrado. Se barajaron otros nombres como Pedroputoamo o PedroPedroPedroescojonudo.. A bordo del acorazado USS Missouri de la armada estadounidense, el ministro japonés de asuntos exteriores, Mamoru Shigemitsu, firma el Acta de Rendición de del Imperio Japonés, con lo que termina de manera oficial la Segunda Guerra Mundial. Japón se rinde incondicionalmente y pierde la contienda, pero se lleva el juego de la Segunda Guerra Mundial y este efusivo aplauso del público, porque ha sido un concursante magnífico.Los productores de la serie “Juegos de Tronos” anuncian que para futuras temporadas se rodarán algunas escenas en el Coño de la Bernarda. Los responsables de la exitosa serie de fantasía épica afirman que el Coño de la Bernarda tiene algunas localizaciones ideales para cumplir con el plan de rodaje y además es de los pocos lugares en los que todavía no han rodado.En Estados Unidos, dos locos románticos llamados Larry Page y Sergey Brin fundan la empresa propietaria de la marca Google. Según sus creadores la palabra “Google” es la unión de las tres primeras letras de “Goonies” (película favorita de Page) y las tres últimas de “ingle” (a proposito la escena de la ingle de “Amanece, que no es poco”, película favorita de Sergey Brin). Se calcula que para 2021 Google domine el Universo. Amanece, que no es poco – Las ingles