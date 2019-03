Rousseau: "El hombre es bueno por naturaleza al 90%, el 10 % es un cabronazo"

Pues como verá, no le conozco de nada, y no voy a dejarle esa cantidad tan grande de dinero sin saber nada de usted y si nos volveremos a ver.El hombre es bueno por naturaleza al 90% y un poco cabronazo al 10%. Y cuando tiene hambre, le entra hipoglucemia y se vuelve más cabronazo si cabe, se pone como de mal humor y está irritable. Cuando tiene sueño, por el contrario, se pone tontín, algo así como con una borrachera súbita. Básicamente esto es el ser humano. En definitiva, todo hombre es bueno mientras no le mientes a la madre.Hobbes debe tres meses de alquiler a su casero, hace un año que se divorció, no se habla con su padre por un problema de herencias y está enganchado a las tragaperras… no le voy a juzgar por esa frase, pero no lo está pasando bien.No es por presumir, pero así es.Encantado.

Joder, qué hostia. Ese tipo podría pertenecer a la enseñanza religiosa. No creo en la violencia. Pero le seré sincero, en este caso esa bofetada a mano abierta tiene un valor pedagógico indudable. Por lo que parece el youtuber le vuelve a llamar caranchoa por segunda vez, pero se ha quitado en la edición . Supongo que ese muchacho se lo pensará dos veces antes de insultar a un trabajador por la calle.Yo no, ya le he dicho que estoy en contra de la violencia. Pero si ese chico en vez de vacilar a ese currante, se topa con Thomas Hobbes con dos copas de más y después de haber perdido el jornal en la tragaperras, ya le digo que el youtuber no lo cuenta. Aunque básicamente estoy en contra de todo tipo de violencia y más en la educación. Ese tipo de actuaciones agresivas están superadas, por mucho que te insulten.Cualquier método pedagógico me parece bien, menos usar el PowerPoint para impartir una clase. Que muchos profesores te plantan las diapositivas que han hecho con un corta y pega a la Wikipedia y se dedican simplemente a leerlas.Durante toda mi vida me he dedicado a trabajar con el método que resumo con la siguiente locución latina: Sicut et ambulatis ne eis Camelen.Deja a los chavalotes, déjalos que caminen como ellos camelen, si los chavales camelan, pegarle un poquito a la lejía o camelan pegando un poquito a la mandanga, pos déjalos. Básicamente ese es mi método.Bueno, es cierto, sí colaboré en la Enciclopedia de Diderot, pero apenas me dio artículos. Exactamente me asignó los términos “chancleta” y “chirimoya”. Un poco humillante, por no decir una mierda. A otros, en cambio, les encargó conceptos elevados como “libertad”, “igualdad”, “trabajo”, “naturaleza”… y a mí chirimoya. Además era un trabajo muy mal pagado, para sacarme unas perrillas extra tenía que ir puerta a puerta vendiendo la enciclopedia. Me compraron cuatro. Por cierto, creo que me tengo que poner en contacto con Diderot para añadir la palabra “caranchoa”.Cómo en todo contrato, en la letra pequeña.Pídaselos a Hobbes. Si se atreve.