Robinson Crusoe llama a su nuevo amigo indígena Juernes

Las efemérides de la semana que serán cabeza de cartel en el FIB.El escritor londinense Daniel Defoe publica su obra Robinson Crusoe, considerada la primera novela inglesa y, según algunas corrientes literarias sin criterio geográfico, la decimotercera portuguesa. La historia narra las peripecias de un náufrago en una isla en la que aparentemente es el único habitante. Su soledad se rompe cuando rescata a un indígena que iba a ser sacrificado por una tribu local. Crusoe bautiza al nativo con el nombre del día en que lo conoció: Juernes.Se emite en Japón el primer episodio de la serie de anime, Dragon Ball, basada en la novela de Camilo José Cela La Colmena. Creo.Nace el explorador portugués Hernando de Magallanes. El navegante inició la expedición que lograría hacer la primera circunnavegación de la Tierra en 1522. Es celebre la frase con la que se despidió de su señora, decía lo siguiente: “Cariño, me voy a dar una vuelta.”En Berlín, el soltero de oro del Tercer Reich, Adolf Hitler, se casa con Eva Braun. Fue una boda sencilla en la que sólo asistieron los más íntimos. Lo novios renunciaron a tarta nupcial y brindaron con cianuro.. En España, se escapa Luis Roldán. Uno de los mejores hombres de la Guardia Civil que fue encarcelado por un delito que no había cometido. No tardó en fugarse de la prisión en la que se encontraba recluido. Hoy, buscado todavía por el gobierno, sobrevive como soldado de fortuna. Si tiene usted algún problema y se lo encuentra, quizá pueda contratarlo... (Hace reformas de cocinas, baños, fontanería. Pida presupuesto sin compromiso).Richard Nixon entrega a la comisión investigadora las cintas magnetofónicas del caso Watergate. Cuando la comisión escucha las cintas advierten con asombro que en realidad contiene las canciones favoritas del presidente americano grabadas con un radio cassette de doble pletina. De hecho ya les pareció extraño cuando vieron que la carcasa contía el título de las canciones y estaba tuneada con dibujos hechos con boli Bic.Se casan Elvis Presley y Priscilla Ann. En un ataque de originalidad la pareja viaja hasta Las Vegas y celebran su boda disfrazándose él de Elvis Presley. Unas risas. Elvis Presley - Always On My Mind