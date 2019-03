Reino Unido incluye el fuet en el listado de drogas peligrosas

En Reino Unido se vota la Ley de Drogas Peligrosas, a partir de la cual se prohíbe la marihuana. Hubo un gran debate en torno a la cuestión de si incluir en dicha ley el fuet. Ciertos sectores conservadores consideraban ese embutido como sustancia perjudicial y excesivamente adictiva. Añadían además que un espetec apenas duraba un día en la Cámara de los Lores y su presidente tenía que esconderlo para que no se lo zampasen. En pleno debate contra estos estupefacientes una nueva droga toma las calles: la Pantera Rosa. Mierda de la buena.España, Portugal y un señor con bigote de Valladolid que tenía bachiller y sabía de lo que hablaba firman el Tratado de Lisboa. De esta manera se establecen los actuales límites entre España, Portugal y los señores con bigote que saben de lo que hablan.John Fitzgerald Kennedy durante un viaje de camino a Alburquerque mira su maletín y comprueba con agrado que en efecto ha echado una caja de condones.En Estados Unidos se inaugura la NASA. Nos referimos a Nietos Asmáticos de Sudamericanos (NASA), un lobby que miraba por los intereses de la descendencia de emigrantes hispanos con problemas en el sistema respiratorio. Fueron muy influyentes en las decisiones que tomaba Washington nunca. No confundir esta NASA con la Agencia Especial, aunque casualmente también se inauguró ese día.Regresan a la Unión Soviética tres cosmonautas después de estar 237 días en órbita, batiendo el récord de permanencia. Su llegada, aunque celebrada, también es polémica. No traen ningún suvenir. Que no es que tengan la obligación, pero no sé, saber que se han acordado de ti, que no quieres nada del otro mundo, pero un detallito, un algo.Nace en Lexington (Estados Unidos) Kevin Richardson, uno de los cinco miembros de Backstreet Boys, la boy-band que se hizo célebre a mediados de los 90. Y qué mejor manera de celebrarlo que con este otro vídeo de Nirvana que también triunfó en los 90.

En Madrid se firma el acuerdo por el que se declara a la Antártida «reserva natural para la paz y la ciencia». Estados Unidos obliga a incluir una cláusula que reza lo siguiente: «Ya veremos».