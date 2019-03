Rajoy provoca un conflicto internacional al tratar de pronunciar 'Arthur Schopenhauer'

RUEDA DE PRENSA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO | Liopardo

Las efemérides de la semana, con las que podrás afrontar 2017 como un campeón. 2 de enero de 1492: En la Península Ibérica, el Reino nazarí de Granada se rinde ante el ejército de los Reyes Católicos. En estas circunstancias se produce la famosa conversación entre Boabdil, el último rey de Granada, y su madre. La reproducimos a continuación: MADRE: Llora como una mujer lo que no supiste defender como hombre. BOABDIL: Joder, mamá, a eso le llamo yo apoyo familiar. Con madres como tú quién quiere enemigos. MADRE: Si es que no das una. Y recoge tu habitación, asqueroso. 3 de enero de 1953. En París se estrena ‘Esperando a Godot’, del dramaturgo irlandés Samuel Beckett. La trama narra la historia insignificante de dos personajes, Vladimir y Estragon, que esperan en vano junto a un camino a un tal Godot, quien nunca llega. Muchos han querido ver en Godot a Dios, aunque en realidad con Godot, eso que nunca llega, el autor se refería a una victoria de UPyD en algunas elecciones. 4 de enero de 1977. En España se aprueba la ley por la cual se permite que los nombres de pila de las personas puedan inscribirse en el Registro Civil en cualquiera de las lenguas oficiales del estado, salvo que quieras llamar a tu hijo ‘Lobo’, que apesta demasiado a catalán. Sin embargo no se aprueba eliminar nombres vejatorios para el individuo como Agapito, Ceferino o Pedro. 5 de enero de 1914. En Estados Unidos, la Ford Motor Company establece un horario de ocho horas laborales y el salario mínimo de 5 dólares diarios a cada trabajador. Desde entonces los salarios no han hecho más que bajar y subir las horas de trabajo. Hoy en día en España un trabajador Ford sería considerado casta. 6 de enero de 1918: Alemania reconoce la república de Finlandia. Acude a una rueda de reconocimiento donde aparece Finlandia junto a otros paises. Alemania, detrás del espejo observa, duda, no está segura, pero finalmente señala a Finlandia. El agente que acompaña a Alemania le pregunta si está segura y ella hace un gesto de afirmación. Así es como desde entonces para la comunidad internacional Alemania reconoce a Finlandia. 7 de enero de 1970: En Zaragoza, el joven de 18 años, Mariano Ventura Rodríguez, realiza el primer secuestro de un avión en España. El muchacho consiguió secuestrar con éxito el avión, aunque tuvo ciertos problemas para encontrar un zulo en el que cupiese un armatoste de cien toneladas. 8 de enero de 2015. Rajoy provoca un conflicto internacional al tratar de pronunciar Arthur Schopenhauer. En una cumbre internacional celebrada en Tokyo, el Presidente del ejecutivo español soliviantó los ánimos de la delegación danesa cuando trató de pronunciar Arthur Schopenhauer del tirón y sin atrancase. Rajoy alargó hasta casi diez minutos su fallido intento y los diplomáticos daneses llegaron a pensar que estaban siendo objeto de insultos en una lengua bárbara. El jefe de gobierno español sólo quería trasmitirles que Schopenhauer era su futbolista danés favorito.

