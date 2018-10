Puigdemont no es el único: las grandes pilladas históricas a comunicaciones por móvil

De poco sirve usar una app de mensajería ultrasegura si tienes cerca una cámara. El Programa de Ana Rosa lo ha demostrado al conseguir captar los mensajes que Puigdemont envió por móvil a Toni Comín (No confundir con En Comín Podem). En dichos mensajes privados el Presidente cesado muestra una actitud derrotista, muy diferente a la que ha manifestado en público. Desconocemos cómo afectará este hecho al Procés, pero sí sabemos que Puigdemont no ha sido la única personalidad pillada en sus comunicaciones. A continuación reproducimos las más destacadas de la historia.

Mensaje de Sócrates a Platón

Oye, dicen que me van a dar cicuta como castigo. Nunca la he probado. ¿Sabes si está buena? No será un nuevo alimento de esos de moda como el aguacate, ¿no? En todo caso no me parece un sanción demasiado dura… jejeje. Saludos.

Jesús a Dios

Creo que esto se te está yendo de las manos, está gente va en serio. Que dicen que me van a pinchar en un palo. No sé hasta cuándo vas a seguir con este teatrillo, pero ya no me está molando nada.

Mahoma a la Montaña

No, ven tú.

Enrique VIII a Catalina de Aragón.

Cariño, claro que eres el amor de mi vida. Jamás, te repito, jamás habrá otra.

Enrique VIII a Ana Bolena

Soy aliado. Send nude.

Robinson Crusoe al 112

¡Maldita sea! Es un móvil de los viejos, no os puedo mandar ubicación. Por cierto, ¿qué día es hoy? Es para una cosa.

Goya a su amigo Moratín,

A ver, subnormal, cómo te tengo que decir que no me mandes mensajes de voz.

Karl Marx a Engels

Muy comunista no serás si estás viendo este sms en un iPhone, ¿eh? Jajajaja… No en serio, ¿has cogido mis calzoncillos de franela con estampado de corazones? Hace días que no los veo. Que no me importa que los uses, pero luego déjalos en su cajón. TQM.

Kafka a su padre

Mándame Cucal, papá, por favor te lo pido.

Gandhi al Imperio Británico

Te reviento la cabeza. Ojo conmigo, que a buenas soy muy bueno, pero a malas, soy el peor. PS: Eh, por favor, después de leerlo borra este mensaje, besis ;-)

Neil Armstrong a la Jefa de Comunicación de la NASA

Pues he pensado decir algo así como “Joder, estoy poniendo un pie en la Luna. Esto es una pasada para la humanidad”. Bueno, ya si eso luego vosotros le dais una vuelta y lo hacéis bonito.

Ana Rosa a su público

¿Que si me veo capaz de escribir una novela? ¡Por supuesto!