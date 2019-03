Nicolas Cage es feliz por un día con su pelo

Las efemérides de la semana que te harán sobrellavar mejor los resultados electorales. tal vez no.En Nueva York, el periódico New York Herald informa de que Thomas Edison ha inventado el alumbrado público eléctrico. Las calles no volverán a estar en penumbra por las noches. En Londres, Jack el Destripador recibe la noticia con un gran desasosiego.Fidel Castro declara a Cuba primer Territorio Libre de Anafalbetismo en América Latina. El anuncio rezaba así: “LLa no ay hanalfabetismo en Cuva. A ver* si cunde el ejemplo”.Francia indemniza a Greenpeace por el hundimiento del buque Rainbow Warrior. El estado galo es obligado a pagar a la organización ecologista dos millones de lechugas.En la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un es designado líder supremo. Siempre entre los líderes políticos más deseados de la órbita comunista, Jong-Un ha destacado del resto de gobernantes por su afilada mirada azul acero. Imagen no disponible | Montaje El Líder Supremo nos regala su carismática mirada azul acero.Dimite Mijaíl Gorbachov y desaparece la Unión Soviética (URSS). Hecho insólito en la historia de la Humidad. Cómo puede desaparecer un país con una superficie de 22.402.200 km². Tiene que andar por alguna parte.Cuando Nicolas Cage se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cabeza un monstruoso amasijo de pelo. Lo de costumbre, vamos. Sin embargo, aquel día no reparó en la nueva metamorfosis melena. Ese día fue feliz.En el Cosmódromo de Baikonur, instalación de lanzamiento espacial en territorio de Kazajistán, pero bajo control ruso, es lanzada la misión europea Corot en busca de planetas extrasolares. Sorprende que se pongan a buscar planetas, cuando no han encontrado aún la URSS. Vamos a ver, que era muy grande. Anda, dejad, que ya la busco yo. * Nota del autor: “Haber”.