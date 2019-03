Napoleón fue desterrado a Santa Elena en un viaje organizado por el Imserso

Imagen no disponible | Montaje

10 de octubre de 1840. En el Reino Unido se emite el primer sello de correos. Qué fácil era entonces coleccionar sellos, acabas la colección en un instante. Para los millenials que nunca han mandado una carta y no saben qué es un sello, es como el Instagram analógico de la familia real. 11 de octubre de 1469. En Dueñas (España) el rey Fernando II de Aragón se entrevista con Isabel I de Castilla, y deciden casarse. Serán conocidos como los Reyes Católicos. Fue la típica historia de amor de rey conoce a reina; rey y reina falsifican bula que el papa se negaba a concederles para poderse casar porque eran primos segundos y finalmente rey une su corona a reina. Historia arquetípica que ya hemos visto cientos de veces. De hecho la película de animación “Wall-e” está inspirada en la historia de amor de los Reyes Católicos. 12 de octubre de 1901. El presidente estadounidense Theodore Roosevelt bautiza oficialmente la Mansión Ejecutiva como la «Casa Blanca». Un avispado asesor le informa de que en realidad la casa es marrón atardecer ibérico y nombrarla “Casa Blanca” puede dar lugar a equívocos. El Presidente argumenta que el pez martillo en realidad no sirve para golpear clavos. Él mismo sabe que este ejemplo no es demasiado brillante. Incapaz de argumentar con más destreza, Roosevelt destituye al asesor y ordena pintar la mansión de blanco. Un año después coloca en el despacho oval un pez martillo disecado. Todos saben que en realidad es un atún, pero nadie dice nada. 13 de octubre de 1917. En Fátima (Portugal), ante 70.000 personas, tres pastorcitos aseguran que pueden ver a la Virgen y oír sus palabras. Los miles de testigos que están allí reunidos no son capaces de ver nada, pero aun así lo califican de milagro. Sin embargo, este milagro no tiene el sello de calidad ISO 10.002 que certifica que el milagro reúne todas las garantías para ser denominado así. 14 de octubre de 1912. En Milwaukee el presidente Theodore Roosevelt es víctima de un atentado. Aun así, el presidente ofrece un discurso de una hora antes de ser trasladado al hospital. Ninguno de sus asesores se atrevía a decirle que tenía media pierna a cincuenta metros del estrado. La pierna también dio un pequeño discurso. 15 de octubre de 1815. Napoleón Bonaparte llega a la isla de Santa Elena donde es desterrado. El viaje lo paga el Imserso, de regalo le dan una paletilla de jamón y cinco litros de aceite. A su llegada el político francés acude a un desayuno y una reunión donde le venden por un precio inflado un colchón viscoelastico y un juego de cuchillos. 16 de octubre de 1989. El informático Richard Sexton crea la ley de Godwin, que dice lo siguiente: «pierde una discusión el primer participante que mencione a Hitler o a los nazis». Esta ley siempre funciona a menos que estés discutiendo sobre la Segunda Guerra Mundial o el período de entreguerras en Alemania, con lo cual resulta bastante complicado argumentar sin mencionar a Hitler o los nazis. No obstante, si los mencionas, pierdes.

