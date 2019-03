Muere Franco sin conocer al autor de la canción "Franco, Franco, que tiene el culo blanco"

Las efemérides de la semana que podrás comentar durante los viajes que hagas con coche compartido.Primer vuelo en aeroplano sobre la Antártida. En el cuaderno de bitácora del viaje se pueden leer las impresiones de la gesta : “Nieve, nieve, más nieve. Nieve, un poco más de nieve, nieve. En la lejanía observo más nieve. Nieve. Nieve. Me aburro. Nieve. ¡Una foca! Nieve, Nieve”.Durante la Segunda Guerra Mundial, el cónsul estadounidense en Japón telegrafía indicando la intención del país asiático de bombardear Pearl Harbor, pero es ignorado. Reproducimos a continuación la serie de telegramas que se intercambiaron durante ese día. Japón planea bombardear STOP Presumiblemente sobre base hawaiana STOP Alerta máxima Pearl Harbor STOP Firmando: Cónsul Japón. La alerta es ambigua STOP Sobre base Hawaiana mejor sin piña. STOP En Japón no tienen ni idea de pizzas. STOP Firmado: Centro Inteligencia USA No entiendo STOP Bombas inminentes STOP Aviones sobre base STOP Familias sufrirán STOP Si pedís pizzas, quiero una Barbacoa STOP Firmado: Cónsul Japón. En efecto, la Barbacoa es la bomba STOP Entonces pediremos una familiar STOP ¿Nuggets? STOP Abrazos Firmado: Centro Inteligencia USA. Walt Disney crea el primer cortometraje de Mickey Mouse. En este trabajo el simpático ratón se llama Johan y no es un ratón sino un operario de 120 kilos de peso de una factoría de latiguillos hidráulicos cercana a Múnich que comienza a coquetear con ideas nacionalsocialistas. En el cortometraje Johan se come un bocadillo de salchichas durante el descanso de una larga jornada de trabajo mientras escupe sobre la carretera. La película tiene escaso éxito de público.La OTAN y el Pacto de Varsovia firman la paz. Recogemos el histórico momento. OTAN: Firma tú. PdV: No, tú. OTAN: Tú primero. PdV: Los dos a la vez. OTAN: Venga… PdeV: ¡Ya! OTAN: ¡No has firmado! PdeV: Tú tampoco. OTAN: ¡Oh! Te amo tanto. PdeV: Y yo, tonti.En España, muere Francisco Franco. El dictador se va de este mundo con la tristeza de no saber quién compuso la siniestra canción que tanto daño le hizo en vida: “Franco, Franco / Que tiene el culo blanco porque su mujer / Lo lava con Ariel”.Nace en Reikiavik la cantante Björk. Su llanto al nacer se convirtió en la base de su estilo musical. Y vital. Björk - Hyperballad

Pablo Iglesias se plantea cortarse la coleta. El líder de Podemos se dirige firme al barbero, pero finalmente se echa para atrás y opta por lavar y marcar.