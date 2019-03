Louis Pasteur explica la diferencia entre zombi e infectado

En París (Francia), Louis Pasteur explica ante la Academia de Ciencias sus avances sobre inmunización contra la rabia y señala, además, las diferencias entre zombis e infectados.Napoleón y Godoy firman el Tratado de Fontainebleau. En él se acordaba la invasión militar conjunta franco-española de Portugal y se accedía para ello al paso de las tropas francesas por territorio español. A Godoy, valido del rey de España Carlos IV, se le pasó por alto leer una pequeña cláusula del contrato en la que se establecía que Francia invadiría España. Napoleón no pudo contener la risa. Recreamos el momento.Bueno, pues voy a firmar… pero de qué te ríes, Napoleón.¿Yo? De nada.: Uy. ¿Y estas cláusulas?Nah, formalismos y todo eso, ni las leas…¿Se te ha escapado una risilla?Me he acordado de un chiste que me contaron el otro día…Ah, vale. Pues, hala, firmado el Tratado.¡¡MUAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!¿Por qué te ríes?¿Yo? Imagen no disponible | Montaje En España se inaugura la línea Barcelona-Mataró, el primer ferrocarril que funcionó en el país. En aquella época la web de RENFE ya existía y no era raro encontrarse al minotauro si accedías a ella.En Nueva York (Estados Unidos), se produce la máxima caída en las cotizaciones en la Bolsa en el día conocido como “Martes Negro” o “ Cariño, nos hemos arruinado. No estoy para nadie, voy a saltar por la ventana”. Comienza la Gran Depresión. Aún es recordado el célebre discurso del presidente norteamericano Herbert Hoover que comenzaba así: “Se acabó la fiesta. Habéis vivido por encima de vuestras posibilidades, crápulas…”.Nace en Lanús (Argentina) el futbolista 90% humano y 10% divino (concretamente una de las manos) Diego Armando Maradona. Ay, si yo fuera Maradona… Manu Chao - La Vida Tombola (Live)

En el Vaticano, el papa Juan Pablo II admite que la Iglesia se equivocó al condenar a Galileo Galilei. No se puede decir que la Iglesia no admita un error, ahora, no la presiones, necesita su tiempo. Concretamente, casi cuatro siglos.. Se funda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esos mismos derechos que se han quedado varados en alguna playa del Mediterráneo o enredados en la verja de las fronteras de sus Estados.