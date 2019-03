La nueva serie que lo peta: “Filósofos en coche tomando café”

platon-nietzsche | Liopardo

El Wolkswagen Golf se comenzó a fabricar en 1974 y es un de los coches más vendidos de la historia. El Golf, más que deportividad o elegancia, es ímpetu. Todo ello hace que sea el coche ideal para nuestro invitado de hoy, pero es que además el Golf, igual que nuestro invitado, ha marcado a muchas generaciones de jóvenes y es alemán. Le encantará a Friedrich Nietzsche. O no. Soy Platón y esto es… “Filósofos en coches tomando café” PLATÓN: ¿Qué tal, Friedrich? NIETZSCHE: Bien, Platón. Me has pillado haciendo el IVA trimestral de autónomos. Es todo un lío. Desde darse de alta a facturar. ¿Tú sabes qué epígrafe es el que tenemos que marcar los filósofos que nos enfrentamos radicalmente al pensamiento tradicional de occidente? PLATÓN: Ni idea, a mi me lo lleva un gestor. Sube al Golf, ¿te gusta? NIETZSCHE: No me gustan los coches y menos los alemanes. La fiabilidad engorda. No quiero en mi vida nada que sea fiable. Tal vez un contable, poco más. ¿Sabes qué más engorda? PLATÓN: No. NIETZSCHE: Las grasas saturadas y las harinas refinadas. PLATÓN: Tiene lógica. A mí el Golf me encanta. Es un estado de ánimo. Lo he elegido especialmente para ti. Un Superhombre se merece un súper coche. NIETZSCHE: ¿Súper coche? Cuando entrevistaste a Leonardo Da Vinci elegiste un Lamborghini Countach. Sin tener ni idea de automóviles sé que eso sí es un súper coche. ¿En serio has elegido el Golf para mí? PLATÓN: No. Es de mi cuñado. Es el coche que tenía más a mano. NIETZSCHE: A un filosofo alemán le colocas un coche alemán; a un filósofo italiano, un coche italiano. Bien traído. ¿Has pensado qué coche usarás cuando entrevistes a uno turco? PLATÓN: Pues otro alemán. NIETZSCHE: Tiene lógica. PLATÓN: ¿El café al menos sí te gustará? NIETZSCHE: No tomo café. Me ponía demasiado nervioso. Una día tomé tanto café hice un merengue con 15 claras de huevos sin necesidad de batidora. Ni de huevos. Ahora tomo infusiones de hinojo. PLATÓN: Creo que si se el programa se titulase “Filósofos en coche tomando infusiones de hinojo” no haría tanta gracia, quizá sí en algunos gastrobares de Malasaña, pero poco más. NIETZSCHE: El hinojo tiene muchas propiedades. Favorece la digestión y la expulsión de mucosidad. Es ideal. Puedes comerte los mocos sin sufrir ardores. Y ahorras en pañuelos. PLATÓN: Lo probaré. ¿Cómo llevas eso de ser una referencia para tantas generaciones de jóvenes? NIETZSCHE: Pues ahora me arrepiento de no haber montado una Academia para sacarle el dinero como hiciste tú, viejo sacaperras. PLATÓN: No te creas que fue un chollo. Desde que condenaron a Sócrates por corromper a la juventud, los padres se lo pesaban dos veces antes de apuntarles. Por cierto, ¿Cómo llevas las redes sociales? ¿Si tuvieras Twitter cómo lo usarías? Yo creo que haría tuits dialogados. Escribir diálogos ha sido la forma en la que me he expresado siempre. ¿Y tú qué harías? NIETZSCHE: Enviaría fotopollas por DM. PLATÓN: Vaya, pensaba que Twitter era una plataforma ideal para plasmar tus célebres aforismos. NIETZSCHE: Fotopollas. PLATÓN: Me queda claro. Bueno, Nietszche, este programa está llegando a su fin… NIETZSCHE: ¿Ya? Qué corto. Estaba liado con el IVA. ¿Para eso me molestas? PLATÓN: Igual de corto que el original con Jerry Seinfeld. A las estrellas consagradas nos gusta currar poco. NIETZSCHE: Oye, creo que estás conduciendo en círculos. Es la tercera vez que pasamos por el Club de Carretera El Demiurgo Feliz. ¿Es un homenaje al eterno retorno? PLATÓN: Muy bueno. Un chiste muy bueno, de verdad. La gente no pilla tu humor, como cuando dijiste eso de “Dios ha muerto”. NIETZSCHE: Eso no era broma. Lo maté yo mismo. PLATÓN: ¿En serio? NIETZSCHE: Lo que yo te diga. ¿Tienes una pala? ¿El maletero de este Golf es muy grande? Es para una cosa.

Publicidad