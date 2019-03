La NASA abre las primeras imágenes del telescopio Hubble y aparece el negro del pollón

11 de enero de 2016: Hasta siempre.

Las efemerides de la semana que ni la cup ni el cni querrán que conozcasEn Estados Unidos, Samuel Morse realiza la primera demostración pública del telégrafo eléctrico. El mensaje era muy gracioso. Decía lo siguiente: palito, palito, palito, punto, palito, palito, punto, punto, punto, palito. Obviamente el mensaje era irónico, en realidad Morse no pensaba eso.En Estados Unidos, fallece James Bedford y se convierte en la primera persona en ser conservada criogénicamente. El profesor Bedford pretende ser resucitado en el futuro. Lo colocan junto a los nuggets y las pizzas. Poco tiempo después lo cambian de cajón para dejar hueco a Walt Disney y meter tres bolsas de cubitos para una fiesta.El dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza, desafía al presidente de Costa Rica, José Figueres, a resolver la disputa entre los dos países mediante un duelo a pistola. Figueres acepta la bravata, pero solicita cambio de artefacto. Pide que en vez de arma de fuego el duelo se resuelva con la coreografía final de Flashdance. El gobernante que más se ajuste al último baile de la película, gana. Somoza duda. Sabe que no le sientan bien los calentadores. Sin embargo, sospecha que es una buena manera de llamar la atención internacional y solucionar de manera definitiva las rencillas con el país vecino. El Consejo de Seguridad de la ONU es el encargado de arbitrar el duelo.En Estados Unidos, se presentan las primeras imágenes tras la misión espacial del telescopio Hubble. Cuando en la base de la NASA en Houston abren la primera fotografía, aparece el negro del pollón. Cunde la risa. Aún se desconoce si fue un troleo de la Agencia Espacial Rusa o si es auténtica. Tendremos que esperar a que desclasifiquen los documentos.Comienza oficialmente el proyecto de Wikipedia. Las tres primeras palabras que se introducen son “calcetín”, “mapache” y “Kurdistán”. Al linkear Kurdistán aparecía el “negro del pollón”. Unas risas.En Irak, George Bush ordena el comienzo de la Guerra del Golfo con la operación "Tormenta del Desierto". Nos referimos a George Bush padre. En ese momento Jorge Bush hijo permanece de juerga en el instituto. Locuras y alcohol. Cosas de la edad. Tenía 45 años.Muere el ajedrecista islandés de origen estadounidense Bobby Fischer. Ganó el campeonato mundial entre 1972 y 1975. Fue uno de los grandes maestros del ajedrez, sin embargo jugando al cinquillo era bastante mediocre. En el parchís se inventaba las reglas ad hoc. Si no ganaba o le comían alguna ficha tiraba el tablero de un manotazo.