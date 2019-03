La construcción del muro de Berlín fue una contrata de la trama Púnica

Las efemérides de la semana que tal vez consigan que One Direction se vuelva a unir. O no.En Galicia, las tropas de Almanzor tratan de llevarse como botín las campanas de Santiago de Compostela. La casualidad quiso que los portadores sufrieran Parkinson y despertasen a la ciudad mientras portaban los bronces. Almanzor no tuvo más remedio que destruir Compostela para poder robar las campanas. Una vez en Córdoba su madre le dijo que pasado con el souvenir. Tuvo que construir una nevera de 20 metros de altura.. Nace el cantante chileno Lucho Gatica. ¡Oh! Vaya, en una sección dedicada a las efemérides y el paso del tiempo no podía faltar “Reloj”.

En fin, y pasa el tiempo y se nos escapa la vida. Y tal vez no supimos ver aquello que teníamos delante y ahora es demasiado tarde. Todo eso que pudo haber sido y no fue. Saber que no volveremos a vivir ese momento mágico… No hay manera de volver atrás… que alguien detenga este maldito bolero, por dios.En Estados Unidos se estrena la polémica película de Martin Scorsese “La última tentación de Cristo”. En un primer borrador del guion descartado por el director, esta tentación era levantarse de madrugada con ganas de arrasar la nevera después de haber cenado ligero por la dieta.. En Berlín se inicia la construcción del Muro que separó la zona de la ciudad bajo control de la República Federal Alemana (RFA), Berlín Oeste, de la capital de la República Democrática Alemana (RDA). Lo que en principio iba a ser una vallita de nada, se les fue de las manos a la constructora. Se le denomino el Muro de la Vergüenza por los sobrecostes que la empresa añadió en la obra y que no estaban en el presupuesto original. No se descarta que la Trama Púnica estuviese detrás.El coyote mata al correcaminos. La CIA en connivencia con la Casa Blanca y el Pentágono silencia este acontecimiento. La agencia de inteligencia recluta a un correcaminos padre de familia en Alburquerque y lo entrena en instalaciones que simulan el desierto. Semanas después el nuevo correcaminos substituye al difunto. Nadie advierte la diferencia. Ni siquiera el coyote.

En Liechtenstein se funda 1 FLTV, el único canal de televisión de ese minúsculo país. Cuando en este canal se programa “Gran Hermano” hay más gente dentro de la casa que espectadores.El gobierno de Ecuador concede asilo político a Julian Assange, fundador de Wikileaks. Un cúmulo de personas deseoso de saber secretos le espera en el rellano de la escalera y, mientras se ajusta la bata al pecho con las dos manos, le espeta un “cuenta, cuenta”. Assange responde con un “yo no digo nada que después todo se sabe”.