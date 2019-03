Jordi Hurtado no protagonizó la primera emisión de televisión en España porque le pilló en el bar

Las efemérides de la semana que muy pronto serán disciplina olímpicaEn El Bruc (Cataluña) empieza la batalla del Bruc en el marco de la Guerra de Independencia (1808 - 1814). De este acontecimiento surge la Leyenda del Niño del Tambor. Para ayudar a combatir a las tropas invasoras, el joven pastor tocó su timbal y el eco de las montañas hizo que pareciera que había miles de tamborileros, por lo que el ejército francés huyó despavorido. Existen discrepancias a la hora de concretar cómo acabó allí ese niño, aunque según los últimos estudios realizados todo parece indicar que fueron los vecinos del muchacho los que le dijeron: “Anda, chaval, por qué no te vas a dar por culo a otro sitio con el tambor de los cojones.” Se cree que el niño interpretó una versión libre del tema “Roots”, de Sepultura. Sepultura - Roots Bloody Roots [OFFICIAL VIDEO]

El reino de Castilla y el de Portugal firman el Tratado de Tordesillas, por el que se resuelve la división de los territorios españoles y portugueses en la conquista de América. Tras la firma del tratado, para celebrarlo como es propio en dicha localidad, los lugareños de Tordesillas lancearon a los firmantes hasta la muerte.En Francia, Robespierre inaugura la nueva religión de la Revolución francesa conocida como el Culto de la Razón y del Ser Supremo. En realidad el Ser Supremo era un señor de Valladolid. Cuando se supo provocó una gran decepción en los más acérrimos seguidores y muchos volvieron al catolicismo de toda la vida de Dios.En Estados Unidos se estrena la primera película del Pato Donald. Un telefilme titulado “Mi hijo en el minuto dos de la película cruza la calle mientras hacemos la mudanza a la casa de nuestro nuevo barrio y es atropellado por un coche que se da a la fuga”. El Pato Donald hace de madre soltera que lucha para que su hijo, que sufre graves secuelas por el atropello, sea árbitro en el campeonato estatal universitario de fútbol americano, a la par que descubre al conductor fugado. Esta película consiguió que cambiara la Ley de Massachusetts sobre mudanzas a nuevos barrios en los suburbios de las ciudades.Se produce la primera emisión de televisión realizada en España. Y al contrario de lo que mucha gente piensa Jordi Hurtado no estaba allí. En realidad estaba en el bar de abajo.En EE. UU., Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin se convierten en celebridades por ser los únicos prisioneros que consiguen huir de la prisión de la isla de Alcatraz, en San Francisco. Lo hacen por una puerta que indica “Prohibido Salir”, pero ellos (gente del hampa, dedicada a la pillería y que no respetan el orden y las convenciones sociales) salen.En Sudáfrica, Nelson Mandela es condenado a cadena perpetua por sabotaje. SPOLIER: No cumplirá toda la condena.