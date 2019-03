Jimi Hendrix quema su guitarra en 1967 para cobrar el seguro

Las efemérides de la semama en las que Jon Sistiaga no se atreverá a introducirseEs la fecha de las Glosas Emilianenses, pequeñas anotaciones manuscritas al margen de un texto en latín, escritas en distintas lenguas, entre ellas el propio latín y un romance hispánico. Es el testimonio más antiguo en idioma castellano. No fue hasta casi dos siglos después que aparecieron las Glosas Pollensis, estas son anotaciones en los márgenes de los textos con dibujos de pollas de distinto tipo y tamaño. Su origen se cree que se debe al aburrimiento que reinaba en los monasterios. Esta tradición sigue en nuestros días.En España, Isabel II inaugura la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Sorprende la capacidad de diversificación económica de la reina, por una lado fabricar monedas y, por otro, timbres, productos aparentemente alejados entre sí.El científico estadounidense Benjamin Franklin demuestra que el rayo es electricidad. Hasta entonces la comunidad científica pensaba que los rayos eran flechas de fuego lanzadas por dioses iracundos cuando se sentían ofendidos por los agravios de los humanos. Benjamin Franklin logra demostrar que en realidad un rayo no es más que electricidad generada por un hámster gigante que corre en una rueda conectada a una enorme dinamo.Lord Byron escribe Fantasmagoriana a sus cuatro invitados a Villa Diodati. De aquí surgió el reto de que cada uno de sus invitados escribiera una historia de terror. Este desafío culminó con Darkness de Lord Byron, Frankenstein de Mary Shelley, El Vampiro de John Polidori y el más terrorífico de todos: Manual de instrucciones de Lavadora con Sistema de lavado económico con traducción en 6 idiomas.Se patenta la cámara Polaroid. En tan solo 60 segundos esta cámara revela y positiva la imagen de un hipster, pero lo paradójico es que en ese tiempo los intereses, vestimenta y gustos del hipster ya han cambiado.Durante el Monterey Pop Festival, Jimi Hendrix quema su guitarra en el escenario. Lo hace pasar por un accidente para cobrar el dinero del seguro. Jimi Hendrix - Hey Joe, en Monterey

En Estados Unidos nace la tira cómica Garfield, creada por Jim Davis. Garfield es un gato obeso anaranjado adicto a la lasaña. Un gato estrella en los medios de comunicación pre Internet. Aunque sin duda, por las hechuras que lucía, este gatete habría arrasado en Instagram si no hubiese muerto de un ataque de miocardio debido a una dieta rica en grasas.