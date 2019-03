Interrogatorio a Nietzsche: ¿Mató usted a Dios?

Liopardo | Liopardo

El agente Rostropov del departamento de Dioscidios interroga a Nietzsche sobre la supuesta muerte de Dios.Buenos días, Señor Nietzsche. Gracias por venir.No sé por qué tengo que venir a comisaría. ¿Qué ha pasado? ¿Es por mi denuncia al vecino que tira condones usados por el patio de la comunidad? ¿Lo han atrapado ya? Es muy desagradable, por ahí pasan niños, sabe…No es por eso. Siéntese. Deje que me presente, soy el Agente Rostropov y este es mi compañero Kovalski, somos policías. Del Departamento de Dioscidios.¿Perdone?Investigamos asesinatos de dioses.¿Qué ha sucedido?Pensamos que han matado a Dios.¿Lo piensan?Bueno, no ha aparecido el cuerpo. Y sin cuerpo no hay caso. Pero sospechamos que alguien ha asesinado al todopoderoso.Pero como dice usted, sin cuerpo no hay caso, por qué no se ocupa de esto el Departamento de Desaparecidos.Ya lo hacen, han puesto esto en los cartones de leche (Muestra un tetrabrik con la imagen de un ojo en un triángulo bajo la palabra “Missing”). Pero el Departamento de Desaparecidos están desbordados buscando la unidad de la izquierda. Y además hay muchas evidencias que nos hacen pensar que Dios está muerto. Y que podría haber sido asesinado. Hace siglos que no se pronuncia. Antes de tanto en tanto se dejaba oír: “Abraham, mata a tu hijo”, “Noé, me construyes un arca a la voz de ya…”, “que si ahora quemo una zarza”, pero hace años que nada, el silencio más absoluto…Y por qué justo ahora lo investigan…El caos se ha apoderado del mundo, ¿no lo percibe? Sin dios gobernándonos desde las alturas reina la anarquía y el desconcierto. Y sin Dios no hay castigo de nuestros actos, mire. Eh, tú, Johnson, ven aquí. (Rostropov dispara a bocajarro a Johnson. Un payaso montado en una minibici cruza por la estancia mientras toca la bocina). Lo ve, nadie hace nada. Ni tendré castigo por esto…Madre mía, qué ha hecho, ha disparado a una persona, seguro que es padre de familia, ese hombre está agonizando… Que alguien haga algo.No se preocupe. Es padre de familia, mujer y dos hijos. Pero también era muy putero.¡Qué locura! ¿Qué tengo que ver yo con todo eso? ¿Por qué me han hecho venir?¿No es cierto que usted dijo: “Dios ha muerto”?Bueno, sí lo dije…¿Lo mató usted?Claro que no.¿Pero está muerto?Yo qué coño sé.Pero usted dijo “Dios ha muerto”.Sí, joder. Una licencia poética para provocar, como queriendo decir que lo que creíamos como certezas absolutas…Responda, ¿¡QUIÉN MATÓ A DIOS!?No me grite, coño. Pudo morir de viejo, ¿no?¿Luego ha muerto?Muéstreme el cuerpo.Es usted un tipo listo. Pero a ver si me sabe responder a esto: ¿El martes día 5 de febrero compró usted una pala, un pico y cinta americana?Así es…¿Para qué quería todo eso? ¿Tal vez para deshacerse del cuerpo de Dios?Joder, no. Me gusta la jardinería. Planté en mi jardín madreselvas, lirios y hortensias…También compró cuatro sacos de cal viva.Para encalar las paredes de mi casa… ¿está prohibido?Sí, por una ordenanza del ayuntamiento.No sabía.Hace un año. Prohibición en cuanto al uso de la cal, punto segundo: 1. Echar sobre cadáveres. 2. Encalar paredes de casas. 3. Usar la frase “Una de cal y una de arena”.Vaya.90 lereles.Me va a salir cara toda esta mierda… yo aquí haciendo el idiota y mi vecino el tira-condones campando a sus anchas… esto es una locura.Por su culpa.¿Mi culpa? Yo no he matado a nadie en mi vida y menos a Dios. Soy un intelectual. Acúseme si quiere de pedante . Me declaro culpable de ir de listillo. Pero, ¿Matar a dios? Santo cielo, ¿con qué lo maté? ¿Con el abrecartas?Así que ya tenemos arma del crimen.Era un sarcasmo. ¿También está prohibido?Déjeme que lo consulte…Da igual. No se moleste. Tome, otros noventa lereles…Este hombre no ha matado a Dios. Nadie lo ha matado. Dios está vivo. Dios soy yo…Oh, vaya, Kovalski, no estás bien, no has superado que tu mujer se fuera con un comercial de latiguillos hidráulicos, no tenías que haberte incorporado tan pronto al trabajo. Vete a casa y descansa…Soy el mismísimo Dios hecho carne… Me convertí en hombre para descansar de siglos de presión. De estar siempre en el ojo del huracán. Siempre yo el responsable de todo. Quería desconectar otra vez. Pero si la primera fue mal, esta ni te cuento. Además no recordaba lo molesto que es una hemorroide…En serio, conozco un balneario…¡Basta! Rostropov, eres un imbécil, y quiero que construyas un arca. Y que te folles a una gallina.¿Cómo? ¿Qué mierda dices, Kovalski?No crees que sea Dios, eh. Atiende (Kovalski resucita a Johnson)Oh… he renacido. Milagro. Joder, qué ganas de irme de putas.Bueno, caso resuelto. Dios está vivo. Y es un poco maniaco-depresivo. ¿Puedo irme a casa? Estaba acabando un ensayo sobre el anticristo, pero lo dejo, estoy harto, no quiero seguir. Me retiro. Todo es una mierda. Me voy al campo. A una casita a criar flores. Quiero un jardín, necesito aire. Adiós… si me necesitan, por favor no me llamen.Manténgase localizable.Ten, Rostropov. (Kovalski entrega una gallina a Rostropov) Empieza. Entrevista a Platón: "No hay diferencia entre La la land y el mito de la caverna"