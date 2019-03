Incautan 50 litros de agua a un yonqui de la homeopatía

Las efemérides de la semana que los estadounidenses cantarán cada mañana en las escuelas y antes de cada acontecimiento deportivoEn España comienza el nuevo Gobierno de Álvaro Figueroa y Torres Mendieta, más conocido como Conde de Romanones. Sus intervenciones en el Congreso se desarrollaron en el marco de intrincadas discusiones intelectuales y políticas que estaban en boga en aquellos años. Reproducimos el debate de investidura.¿Es usted Álvaro Figueroa y Torres Mendieta?Así es.¿Algo más?Conde de Romanones.Me agarras los cojones.Esta legislatura se me va a hacer larga. :(. Londres se convierte en la primera ciudad que otorga licencias de taxi. Para obtener la acreditación los aspirantes necesitaban pasar un exhaustivo examen en el que debían conocerse todo el callejero de la capital británica, tenían que saber de memoria toda la programación de la COPE (con especial atención al matinal de Carlos Herrero) y para poner la cabeza como un bombo al cliente al menos debían dominar dos de siguientes temas: “Cataluña, si se quieren ir que se vayan, pero que no den por culo”, “Esto con Franco no pasaba. Dos ejemplos ilustrativos” y “Ni feminismo ni machismo: igualdad”.La URSS pasa a llamarse Rusia. Portugal se mantiene con el mismo nombre. En el caso de la URSS optó por Rusia porque el nombre de Murcia ya estaba cogido. Aunque se estudió ponerle La Murcia de los Urales, finalmente se optó por el histórico y sosainas nombre de Rusia. Hay que aclarar que aunque Boris Yeltsin estuviese borracho durante esas discusiones de nomenclatura no intervino en ellas. Al menos de manera inteligible.En la Ciudad del Vaticano se clausura el concilio Vaticano II. Este concilio pretendió proporcionar una apertura de la religión católica al mundo moderno. A partir de entonces la Iglesia comenzó a usar palabras como “guay”, “chachi” o “Motherfunkers”. Adjuntamos imagen del papa Pablo VI clausurando el concilio. Imagen no disponible | Montaje En España se abre la Verja de Gibraltar. Pasa una señora de Estepona que se había olvidado una cosa dentro. Se vuelve a cerrar.La ONU aprueba en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta carta se recogen en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos, como el artículo 24 que reza así: “Toda persona tiene derecho a un trayecto en taxi libre y plácido, sin que el taxista le ponga la cabeza como un bombo con sus teorías sobre la territorialidad del estado español, los pretéritos regímenes totalitarios en los que se vivía mejor o que el feminismo es la otra cara del machismo.”Yonqui de la homeopatía roba 50 litros de agua de Lajarón. R.S.D, un joven de 25 años enganchado a medicamentos naturistas, es detenido en la localidad granadina de Lanjarón en posesión de 25 garrafas de H2O. El hombre declaró que era adicto a esta sustancia y que la había robado para consumo propio, aunque la policía sospecha que pretendía venderla en pequeñas dosis.