Hitler gana las primerias abiertas del partido Nazi a Mickey Mouse

Conoce las efemérides de la semana que te harán ser el centro de atención en las fiestas patronales de tu pueblo.. San Francisco Javier llega a las costas de Japón. Lo primero que hace en el país del Sol Naciente es comer sushi en un restaurante y fotografiar la comida para subir la imagen a Instagram. Añade las siguientes etiquetas: #IntstaFood #NiponFood #Summer #MisioneroFood #AquíSufriendo #SinFiltros #JaponesesLocos.Thomas Cromwell es ejecutado en privado en la Torre de Londres por orden de Enrique VIII. Se dice que el rey eligió un verdugo inexperto que hasta en tres ocasiones intentó la decapitación de Cromwell, quien mientras tanto iba subiendo fotos a Instagram con las siguientes etiquetas: #SummerTime #Decapitación #AquíSufriendo #EnSerio #EstoySufriendo #Ayuda.Adolf Hitler se convierte en el líder del Partido Nazi. En primarias abiertas se impone por escasos votos de diferencia a Mickey Mouse y a un señor con bigote de herradura de Bremen.El módulo de descenso del decimoquinto vuelo del programa Apolo consigue alunizar. Tras ello, David R. Scott y James B. Irwin descienden del módulo “Falcon”. Allí encuentran a sus cuñados que llevan ya dos horas dando vueltas esperando. Estos les reprochan su tardanza y, entre risas socarronas, les preguntan si han ido pisando huevos.

Mientras esto sucedía, Alfred Merril Worden permanece en el módulo hartándose a hacer fotos para su Instagram.La NASA anuncia el descubrimiento de hielo en Marte. La agencia espacial comunica a los cuñados de David R. Scott y James B. Irwin que ya sólo tienen que llevar el whisky y las Coca colas.En Estados Unidos inician las transmisiones del canal de televisión MTV. Al contrario de lo que se piensa no comenzaron con el videoclip “Video killed the radio star” del grupo inglés The Buggles, sino con las imágenes del jugador del Real Madrid, Juanito, pisándole la cabeza a Lothar Matthaus. Anticipando así en lo que se convertiría el canal en un futuro. Adjuntamos imágenes.

. A un crítico le gusta una película muy mala y espera a ver qué escriben otros compañeros para pronunciarse. Esa noche cena en la terraza de un japo y advierte que la Luna y Marte brillan con fuerza, pero no hace ninguna foto para compartir en Instagram. Es todo raro y confuso.