Hernán Cortés inventa la pulsera del Todo Incluido en 1519

Las efemérides de la semana de las que nadie hablará cuando hayamos muerto.Hernán Cortés, más conocido como Pecho lata, desembarca en las costas del Golfo de México para iniciar la conquista del país. Es el primera ocasión en que un Europeo se coloca la pulsera de “Todo incluido” en América.En un pequeño pueblo de Eslovenia, entonces parte de Austria, el profesor cristiano Jakob Lorber empieza a redactar lo que le dictan las voces que oye en su interior. Durante 24 años escribe más de 30 libros conocidos como la Nueva Revelación. Poco antes de fallecer, el profesor Lorber descubre que esas voces que oye en su interior en realidad provenían de una señora de Zahara de los Atunes que vivía en su rellano, puerta con puerta. Ya entonces los tabiques eran de papel de fumar.En la colonia inglesa de Plymouth (Estados Unidos), aparece el primer indígena mohegan, quien saluda en inglés a los colonos con un «¡Bienvenidos, ingleses! Mi nombre es Samoset». Samoset había aprendido inglés con pescadores. Poseía el First Certificate in English por la Universidad de Cambridge, equivalente al nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.En Alemania, Albert Einstein manda el primero de sus innovadores artículos sobre física a la revista Annalen der Physik. El físico alemán sorprende a la comunidad científica, en parte por sus hallazgos científicos, pero principalmente por los sugerentes títulos que encabezan sus artículos. Repasamos algunos de los más destacados: “10 razones por las que te gustan las dimensiones moleculares”, “21 datos sobre la relatividad especial que tu padre no soportará” o “Lo que la mecánica cuántica dice de ti y tú no sospechas”.En Egipto, en la Gran Pirámide de Guiza se encuentra una momia de 4400 años. La momia había salido a hacer unos recados y, así como el que no quiere la cosa, se enredó con unos colegas que hacía tiempo que no veía, y cubata de tubo por aquí, club de carretera por allá, pasan más de 4000 años hasta que alguien repara en ella.Michael Jordan anuncia su regreso a la NBA con una rueda de prensa en la que tan solo dice: «I'm back» (“He vuelto”). Al menos Jordan no hizo esta declaración a través de un plasma.Se celebra la boda de John Lennon y Yoko Ono. Paradójicamente, esta boda acabaría convirtiéndose en un funeral, el de The Beattles.