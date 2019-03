Google pacta con satanás repartirse todas las almas

Las efemérides que te harán sobrellevar mejor el síndrome postvacacional, sepa dios lo que signifique eso.Nace en Belfast (Irlanda del Norte) Van Morrison. Y es de justicia comenzar la semana de vuelta al trabajo para muchos con algo de música. Van Morrison - Brown Eyed Girl

. En Londres, en el distrito de Whitechapel, Jack “el Destripador”, también conocido como Jack “Ven pa’acá que te lo explico” o Jack “el Siete Muelles”, mata a su primera víctima. La identidad de este asesino en serie nunca fue conocida, pero se sospecha que pudo ser un portero de algún local de moda de la época en la capital inglesa.Al alba y con tiempo duro de levante... con fuerte levante, 35 nudos de viento, salieron de la Alemania Nazi blindados que invadieron Polonia. Suena Wagner. Comienza la Segunda Guerra Mundial.

Japón firma su rendición a bordo del acorazado Misuri. En el Acta de Rendición se incluye una cláusula que obliga a los japoneses a construir campos de fútbol de varios kilómetros de largo. Con esta firma termina de manera oficial la Segunda Guerra Mundial y el país nipón pierde cualquier posibilidad de ganar un campeonato del mundo de balompié.. En la Gomera un pastor explica en silbo gomero a su vecino que vivimos bajo la ilusión de poseer un yo; de ser el resultado de un cúmulo de sentidos, experiencias y sentimientos que nos hacen creer que poseemos una identidad, cuando es todo un espejismo y en realidad no somos nadie. El vecino le replica también con silbidos que eso no se lo dice a la cara. Cae la tarde en las Islas Canarias.En Estados Unidos, Larry Page y Sergey Brin fundan Google Inc. Nadie les auguraba un futuro prometedor ya que no comenzaron en el garaje de sus padres. A día de hoy son dueños de medio planeta, incluidas las Islas Canarias y el sistema de programación basado en silbo gomero.. La Universidad de Stanford publica un estudio que afirma que la mayoría de pintores impresionistas sufrían miopía.San Petersburgo recupera su nombre, desde 1924 se llamaba Leningrado. Antes había tenido otros nombres como Petrogrado o la Cuenca Eslava. Sus habitantes familiarmente la conocen como “Píter” o “¡Pedrooooooo!”.