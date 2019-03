Franco también hacia el tonto al afeitarse y se dejaba bigote a lo Hitler

Las efemérides de la semana que sobreviven como soldados de fortuna. si tiene usted algún problema, y se las encuentra, quizás pueda contratarlas.En España se establece por Real Decreto la obligatoriedad del Sistema Métrico Decimal. Hasta entonces el volumen, por ejemplo, se media a ojo. Sólo existían tres medidas: “una miaja”, “ni poco ni mucho” y “¿ande vas, animal?”.Francisco Franco hace el tonto mientras se afeita. En el cuarto de baño de El Pardo, el dictador se deja un bigotito a lo Hitler, se lo enseña a su mujer, se ríen juntos y después se lo quita para apurarse totalmente.En los laboratorios Sandoz de Basilea (Suiza), el químico suizo Albert Hofmann sintetiza la dietilamida de ácido lisérgico (LSD). Pero no será hasta cuatro años después que descubra involuntariamente sus efectos psicotrópicos. La noche que descubrió los efectos del LSD fue una de las mejores de su vida, que digo, la puta mejor noche de su vida. Desde entonces queda cada año esa misma fecha para cenar con el dragón colorado.En Estados Unidos, Douglas Engelbart patenta el primer ratón de ordenador. Los primeros prototipos eran rústicos artefactos de madera y acero colado, con un peso aproximado de 6 kilos. (Véase ilustración) Imagen no disponible | Montaje Primer prototipo de ratón de ordenador (1970)Muere el actor Jack Morris, conocido por interpretar a Señor Wilson en la película ‘Naufrago’ (2000). Morris era un reputado actor de teatro inglés que saltó a la fama por su magistral interpretación de una pelota en la película protagonizada por Tom Hanks. Morris para trabajar su personaje convivió durante 6 semanas con una familia de balones.En España, la cantante Amaia Montero anuncia su separación del grupo La Oreja de Van Gogh. A partir de entonces la cantante comenzará su carrera en solitario. Este día es conocido por los detractores de la banda como “No quieres caldo, pues dos tazas”. Es el efecto conocido como “propagación pop por esquejes”, es decir, tú arrancas un trozo de un grupo y te crece otro idéntico.Se aprueba de manera unánime por los 78 Estados miembros que componían entonces la Organización de Naciones Unidas la Declaración de los Derechos del Niño. Esta declaración consta de 10 artículos entre los cuales no se encuentra, insisto, no se encuentra ninguno que diga “El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, tiene derecho a dar por saco en bares y restaurantes”.