criogenizacionok | Liopardo

Las efemérides de la semana que según todas las quinielas triunfarán en los Goya 9 de enero de 1768. En Londres, Philip Astley junto a su socio, un pingüino emperador, inauguran el primer circo moderno. Son los primeros que presentan en la pista actuaciones, con el tiempo legendarias, como la del hombre bala, la mujer barbuda o el sindicalista peñazo. Astley y el pingüino formaron también una triunfal pareja de payasos hasta que la desgracia llegó al circo. El pingüino huye con la recaudación de dos meses y la novia de Philip Astley, una zarigüeya acróbata rusa. Astley, destrozado, cae en el alcohol. Esto gusta al público y repite esta caída al alcohol dos veces al día, aunque provoca que muera a los dos meses de cirrosis hepática. 10 de enero de 49 a. C. Julio César cruza el Rubicón, este río marcaba la frontera entre las Galias y la república de Roma. Cruzarlo era ilegal. Este hecho dio inicio a la Segunda Guerra Civil Romana. En el momento de cruzarlo Julio César pronunció la famosa frase en latín «alea iacta est», que traducida significa «Dios, qué agua más fría, tengo heladas las pelotas». 11 de enero de 1838. En EE. UU., Samuel Morse realiza la primera demostración pública del telégrafo eléctrico. Estas fueron sus palabras: «Pi, pi, piii, pi, piii, pi, pi, piii, pi, piii, pi, pi, pi», que traducidas significan «Dios, qué agua más fría, tengo heladas las pelotas». 12 de enero de 1967. En Estados Unidos, el profesor de psicología James Bedford después de años trabajando en La Sirena se convierte tras fallecer en la primera persona en ser conservada criogénicamente con la perspectiva de poder ser resucitado en el futuro cuando la ciencia lo permita. Hasta la fecha la única forma de aguantar a los cadáveres era en latas de conserva. James Bedford estudió este método pero al final optó por la ultra congelación. En su lecho reza en el siguiente epitafio: “Por favor: no romper la cadena de frío”. 13 de enero de 1964. Fidel Castro realiza un viaje sorpresa a la Unión Soviética. Esto pilla desprevenida a la URSS que se excusa por no tener la casa recogida y no poder ofrecer ni unas olivas. Muy apurada, la Unión Soviética le da un billete a su crío y le dice que se baje un momentito al colmado a comprar unas cervezas y algo de picar. Fidel dice que no se tiene que molestar, que no quiere nada, pero la URSS insiste y mientras se seca las manos en el mandil le dice al dirigente Cubano que se ponga cómodo. 14 de enero de 1994. En Estados Unidos se presentan las primeras imágenes tras la misión espacial del telescopio Hubble. Estás fotografías sorprenden a la comunidad científica ya que se observa el Universo como nunca antes. A este se le ve en la playa mientras muestra sus piernas solo hasta las rodillas con un texto que reza así: “Aquí, sufriendo”. 15 de enero de 2009. El piloto de aviación de las líneas aéreas estadounidense Chesley Burnett Sullenberger III más conocido como «Sully» ameriza un avión Airbus 320 en el río Hudson, Nueva York. Afortunadamente no hubo que lamentar ninguna víctima. Al salir de la aeronave el piloto dijo "o ha llovido más de la cuenta esta primavera o diría que esto no es el Aeropuerto Interestatal de San Bernardino".

Publicidad