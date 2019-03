Entrevistamos a Sócrates, y el cabrón no da ni un titular porque sólo sabe que no sabe nada

socratesentrevista | Liopardo

Eres uno de los filósofos más famoso de la historia del pensamiento y no has escrito ni un libro, ¿eres un jeta o un vago? Pues las dos cosas. Se publica demasiada mierda y no quiero contribuir a ello. Y reconozco también que tengo miedo al pergamino en blanco. Me pongo delante de él y no sé que escribir. Y a los diez minutos, me digo: “a la mierda, , si interesa lo que digo, que lo escriba otro, y me voy a echar la partida con los amigotes”. Se te atribuye la frase “Sólo sé que no sé nada”, ¿es realmente tuya? Sí y no. Me explico, esta frase tal cual surge de mi gabinete de comunicación. En realidad yo quería decir: “no tengo ni puta idea de nada”, porque es así, ni ironía socrática ni leches, es que no sé ni hacer un huevo frito. Soy muy torpe. Y eso que me pirran los huevos fritos. Total, que solté la frase sin más. Todos dijeron que si era muy modesto, que si era un genio, y que si esto lo tenía que saber todo el mundo. Pero claro, mover que Sócrates ha dicho: “No tengo ni puta idea de nada” es algo áspero, así que mi equipo pensó que era mejor retocarla un poco y surgió lo de “Sólo sé que no se nada”. Cambiemos de tema. Estás imputado… Ahora se denomina “investigado”, Se te acusa de introducir nuevos dioses y corromper a la juventud. Bueno, es disparatado. Estamos llegando a un punto que ya no se puede hablar de nada. Yo hice un chiste sobre un dios griego. Punto. Creo que entra dentro de los límites del humor y para nada es denunciable. Pero las libertades de las que hasta ahora hemos disfrutado se van diluyendo. Poco a poco. ¿Y ha corrompido usted a jóvenes atenienses? Para nada. Unos muchachos entraron en la Academia algo embriagados después de tomar unas hierbas silvestres. El bedel les afeó la conducta y yo intervine y dije: "Deja a los chavalotes, déjalos que caminen como ellos camelen; si los chavales camelan pegándole un poco a la lejía, o camelan pegándole a la mandanga, ¡Pues déjalos!”. No hay más. Suena sensato. Pues a muchos no les pareció bien y ahora me quieren llevar a un juicio por corromper a los chavalotes. ¿Tiene miedo a que le condenen? Supongo que no pasará de una multa o algunos trabajos para la comunidad. Jejeje. No tema por mí. ( El periodista tose bruscamente) Pongamos que le condenan a muerte. Jajaja… qué barbaridades dice. ¿Por estas tonterías? No me pongo en ese escenario. Pero vamos a ponernos en esa posibilidad. Le condenan a muerte. ¿Qué método elegiría? Pues entre tomar la tradicional, aburrida y mortal cicuta y cenar en un restaurante plagado de niños dando la lata le aseguro elegiría la cicuta. Pero no me gusta seguir hablando de este tema porque está en manos de mis abogados. ¿Qué abogados? Los que tengo bajo mi túnica colgados... jajajaja. Si es que es para que tomes cicuta hasta que revientes. ¿Cómo? Nada, nada, que no sé cómo no he visto venir ese chiste si se veía a la legua. Sigamos con la entrevista. ¿Qué es “mayéutica”? Un método para llegar al conocimiento. ¿Cómo definiría “mayéutica”? Pues la definiría como el método más eficaz para que tu adversario dialectico te dé la razón porque le has puesto la cabeza como un bombo a base de preguntas y más preguntas y el pobre ya no sabe ni donde vive. ¿Ha pensado meterse en política? Vivo con poco, no lo necesito. Y para acabar: su alumno más aventajado. Sinacio de Tarso. Vaya, pensaba que me diría su discípulo Platón. No, Platón es un empollón. Odio a los listillos. Sinacio, sin embargo, es un melón, pero hace unos huevos fritos con puntilla que se te va la cabeza. Le he dicho que me encantan los huevos fritos. Sí. Pues eso. Muchas gracias por la entrevista y mucha suerte en su próximo juicio. Nah, no se preocupe. No hay nada por lo que temer… jeje. ( El periodista vuelve a atragantarse al toser súbitamente)

