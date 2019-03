Entrevistamos a Al Capone, el “Pablo Escobar” de tus padres

¿Se siente un criminal?

No.

La policía maneja unos papeles sobre el tráfico de bebidas espirituosas en Chicago durante la “Ley seca” donde aparece su nombre.

En realidad en los papeles pone “A. Capone”. No quiere decir que ese tal “A. Capone” sea yo. En esta ciudad existen muchos “A. Capones”. Como Armando Capone, un dentista argentino. Le anestesia hablando sin parar de cómo su país truncó su prometedor futuro.

¿Cuál es la diferencia entre crimen organizado y lo que hace usted?

La diferencia es muy sencilla. El crimen organizado es un alianza estructurada y jerarquizada entre delincuentes para alcanzar de manera ilícita unos objetivos concretos; por el contrario, yo lo único que hago es satisfacer una demanda. ¿Quieres pillarte un pedete después de trabajar dieciséis horas en el muelle? Nosotros te lo proporcionamos. Es el mercado, amigo.

¿Es cierto que su forma favorita de hacer desaparecer a los enemigos era lanzándoles al mar con zapatos de cemento?

¿Cómo sabe eso? ¿Quién Se lo ha dicho?

Sam “El chivato” Perugino.

Tiene lógica. Aunque en realidad mi forma favorita de hacer desaparecer personas era pedirles que me ayudaran a hacer una mudanza. Era comentar que tenía previsto mudarme de apartamento y no los volvía a ver en mi vida. Desaparecían por completo. No falla. Y sin derramar una gota de sangre.

¿Podría hacer algo de autocrítica?

Los mafiosos somos personas muy inseguras. Demasiado. Como sabrá usted, una de las cosas que más anhelamos los capos es el respeto. Nos importa más que nuestra propia madre. “Me has faltado el respeto”, decimos como anticipo a una muerte segura. No sé, nos lo tendríamos que mirar. Creo que indica miedo al ridículo. Que se rían de nosotros. Hay mucho de bullying no superado en eso. Como los pelaos cuando estaban obsesionados con aquello de “me has mirado mal”.

Le gusta ser un icono del cine de Hollywood.

No estoy seguro que lo siga siendo. Me jode un poco que Pablo Escobar sea el nuevo Capone para la industria audiovisual. Qué si una serie por aquí, que si una película por allá… Ahora todo es Colombia y la cocaína. Qué ha sido de los clásicos, de los pioneros. Ya nadie se acuerda de los que patentamos lo de soltar un discursito antes de dar matarile. Una pena. Pero que no se venga muy arriba Escobar, a él lo enterrará audiovisualmente el Chapo. Es el ciclo de la vida.

¿No le parece paradójico que al final le encarcelaran por evasión de impuestos?

Para nada. Otra putada más de ser autónomo, ya ve. Yo intenté ser emprendedor, a mi manera. Y mire como acabé. Me fastidia el papeleo. Lo odio. Y no puedo hacerlo todo. O controlas Chicago o llevas al día el IVA. Las dos cosas no se puede.

¿Cómo era su día a día en la prisión de Alcatraz?

Muy enriquecedora. Colaboraba en todas las actividades. Yo mismo monté dos talleres a la vez: el de jardinería y el de enterrar personas vivas. Teníamos unas violetas preciosas.

¿Le gustaba que le llamaran Scarface?

Nadie me ha llamado así nunca.

Por supuesto, todo el mundo le conoce como Caracortada, por la cicatriz de su rostro.

¿Se está riendo de mí? Me está faltando el respeto…