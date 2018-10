Entrevista a H.G. Wells: "Los extraterrestres de 'La Guerra de los Mundos' no eran de Marte, sino de una pedanía cercana"

Señor Wells, ¿por qué ha dedicado gran parte de su obra literaria a la ciencia ficción?

Para hacerme el chulo.

Muchos de los temas que trató en sus libros hace un siglo ahora están de plena actualidad…

Oh, vaya, me alegra sobremanera. Pensé que nunca existiría un debate abierto y sincero sobre si los humanos pueden mantener relaciones sexuales completas con los geranios.

¿Cómo?

Mi novela corta “Riki y el geranio traviesote” es una historia de amor en la que un jardinero con trastornos de ansiedad huye con un esqueje de geranio. Al final el jardinero se corta una pierna para poder reproducirse.

Sinceramente, desconocía que hubiese escrito ese libro, señor Wells.

Y no me extraña. Es una puta mierda de novela. No vendí más de cien ejemplares. La mayoría entre aficionados al reiki. No me pregunte por qué.

Me refería a otros temas, la verdad. De mantener relaciones con los geranios nadie habla en la actualidad. De momento.

Vaya, por dios.

Yo concretamente quería decir que usted trató mucho antes que otros autores aspectos como la responsabilidad ética de los científicos frente a sus propios descubrimientos o avances tecnológicos.

Ah, bueno. Sí. Mucho menos interesante que follarse a un geranio, pero también lo trato en algunos de mis libros. Como en “El hombre invisible”. Cuando esbocé la historia pensé: “¿Qué haría yo si nadie me pudiera ver?" Y la respuesta fue unívoca: meterme en las duchas de todos los gimnasios. ¿Está eso bien? Me creaba muchas dudas. Y sentí la necesidad de escribir una novela al respecto. Mi editor luego me recomendó quitar todos los momentos de las duchas; y sinceramente creo que quedó una historia sin fuste.

En su novela “La Guerra de los Mundos” plantea un ataque de marcianos a la Tierra, ¿era una crítica al imperialismo británico?

Bueno, los extraterrestres no eran del mismo Marte, eran de una pedanía cercana. Pero, vaya, sí, para que todo el mundo se sitúe mejor, diremos que eran de Marte.

¿Y era una crítica al imperialismo británico?

Pues también diré que sí. Pero la realidad es que unos meses antes de escribir la historia tuve una plaga de chinches en mi casa. Y quise extrapolar esta situación. Siempre he pensado que las chinches no son de este mundo. Y los pulpos. ¿Ha visto un pulpo? No pueden ser de este planeta. ¡Tienen tres corazones, joder!

¿Le gustó la versión radiofónica que hizo Orson Welles de “La Guerra de los Mundos”?

Hubiese preferido que adaptase para la radio mi libro “Riki y el geranio traviesote”. A ese relato le faltó algo más de publicidad.

¿Pero le sorprendió que la gente pensase que nos atacaban extraterrestres de una pedanía cercana a Marte?

La gente cree muchas cosas. No culpo a las personas de su ignorancia. Si ahora mismo alguien gritase: ¡Fuego! ¿Qué haría usted, salir corriendo o comprobar la afirmación?

Supongo que salir corriendo.

En estas situaciones no olvide nunca llevarse a sus geranios.

Otro tema controvertido en sus relatos es el de la ingeniería genética, como en “La Isla del doctor Moreau”. Aquí también plantea la ética del científico.

En efecto. ¿Está bien jugar a ser dios? Pues depende, un rato puede que sí, pero no te puedes pasar toda una tarde de domingo jugando a ser dios. Hay otras cosas, como jugar al Trivial o echarse un Catan.

Pero el doctor Moreau trabajaba en experimentos aberrantes mezclando animales…

Eso también es cuestionable. Por ejemplo, si juntas un oso con un humano puede que sí sea algo asqueroso. Pero si juntas un gallo con un elefante te sale un Gallifante, y eso es divertido y simpático. Son líneas que están difusas. Y ya no digamos si juntas a un humano con un geranio. Entonces te sale algo maravilloso… algo que lo miras y sientes cosas como…

Señor Wells…

¿Sí?

¡¡¡FUEGO!!!