Entrevista a Thomas Edison: "Tengo la espina clavada de no haber inventado el cocodrilo sacamuelas"

¿De dónde viene su segundo nombre, Alva?

De la actriz Jessica Alba. Mis padres siempre fueron muy fans de ella, pero también tengo que decir que eran algo analfabetos y lo escribieron como les dio la gana.

¿Por qué se hizo inventor?

Para hacerme el chulo.

¿Cuáles fueron sus primeros pasos en el mundo de la invención?

Cuando tenía 12 años mis padres me regalaron para mi cumpleaños el Invetonova, un juego para que los chiquillos se distrajeran ingeniando sus propios inventos. Con aquello hice mis primeros pinitos.

¿Inventó algo en concreto?

No exactamente. El juego era una mierda, pero averigüé que no estaba patentado fuera de Estados Unidos y lo patenté yo a mi nombre. Después de aquello, la empresa me tenía que pagar un porcentaje por cada caja que vendía. No les gustó nada. Pero yo acumulé un dineral.

Entonces ya desde edad temprana fue un niño prodigio…

No fue así de fácil. Hay algo que tengo clavado de mi infancia y siempre recuerdo. Una tarde con seis años de edad llegué llorando a casa porque mi profesor de lengua me había dicho que era un desastre y nunca inventaría nada y que sobre todo no sería capaz de dar con una manera de registrar el sonido o desarrollar un sistema de generación y distribución de energía eléctrica a las casas.

El tiempo le quitó la razón a su profesor…

Así es, amigo, así es. Pero lo más importante de esto es aprender la lección que hay detrás.

Dígamela…

Inventarte un relato mítico de tu vida a posteriori. En él debes dejar claro que muy pocos creyeron en ti, pero tú, con esfuerzo y dedicación, les diste en todo el hocico triunfando en la vida.

¿Cuál es el ingenio del que se siente más orgulloso?

Más bien el invento del que nunca me podré sentir orgulloso por no haber sido capaza de crearlo.

Me tiene intrigado. ¿Cuál?

El invento que haga que la humanidad viva en paz y armonía. Aunque me temo que nadie será capaz de ingeniar algo así.

¿En serio?

Nah. Es broma. Estoy orgulloso sobre todo de los inventos que me han hecho asquerosamente rico. Da igual cual. Pero también le digo que tengo la espinita clavada de no haber inventado el Cocodrilo Sacamueleas. Juegazo. Tesla también trabajó en algo parecido, pero nunca dio con la fórmula exacta.

Por cierto, ya que lo nombra. ¿Qué es de su agría polémica con Nikola Tesla?

Se ha escrito mucho sobre mi rivalidad con Tesla. Y el malo siempre soy yo, claro. Pero no ha existido nunca esa competencia insana. En realidad él inventaba algo y yo o se lo copiaba y me forraba o le ignoraba porque era competencia directa con algún producto de mi empresa y trataba de hundirle en la miseria, ¿dónde ve ahí la rivalidad? Yo por ningún lado. Y le tengo que decir que en muchas ocasiones Tesla y yo fuimos pareja de mus.

¿De la actualidad, cuál es el invento que le gustaría haber creado a usted?

Pues, mire, ya que me lo pregunta hay algo que me gustaría haber inventado. Es la “matricula” cuando te vas a apuntar a cualquier curso. Es maravilloso. No sólo pagas tu cuota por los meses que asistes a las clases, sino que además tienes que pagar al comenzar lo que llaman “matrícula”. Una especie de impuesto revolucionario de la docencia. El que se inventó la “matricula” fue el puto amo.

Dicen que muchos de sus ingenios en realidad son de sus ayudantes.

Bueno, eso habla bien de mí. Si no hubiese sido capaz de contratar a buenos ingenieros qué clase de inventor y empresario hubiese sido. ¿O es que se cree que Picasso pintaba todos sus cuadros?

¿No los pintaba él?

En realidad sólo hacía los que eran en blanco y negro. Desde sus épocas azul y rosa odiaba colorear.

Por cierto, me ha comentado que su segundo nombre, “Alva”, viene de Jessica Alba. ¿Y Thomas, su primer nombre?

De Tomás Roncero. Sí, yo también me quedo muerto con los referentes de mis padres.