Entrevista a Nostradamus: soy un gestor de spoilers

Señor Nostradamus, ¿cómo acabará esta entrevista?

Mucho, mucho ruido, tanto, tanto ruido, tanto ruido y al final, por fin el fin.

No entiendo…

Que acabará al final.

Ya veo, entonces, ¿puede ver el futuro?

Sí. Pero lo veo en analógico y en formato 4:3. Estoy en gestiones para poderlo ver en 16:9, pero de momento no hay forma.

¿Y de qué forma ve ese futuro?

Antes lo veía en ráfagas, normalmente semanales o diarias, pero de un tiempo a esta parte ha cambiado mi manera de consumir profecías. Ahora ya no tengo paciencia para esperar ese tiempo, ahora las tengo disponibles todas de golpe. Y yo elijo cuándo veo las profecías.

¿Cómo definirá su profesión?

Yo básicamente soy un gestor de spoilers. Antes esto estaba bien visto, la gente quería saber qué iba a suceder y venían hasta reyes a verme para conocer su futuro. Pero ahora revelar algo que va a pasar es peor que la peste negra. Mi profesión se está viendo muy afectada.

¿Y va a hacer algo para solucionarlo?

He montado una asociación para luchar contra la moda de ir en contra de los spoilers: (APAS) Asociación de Profetas Afectados por los Spoilers. Estamos en conversaciones con los meteorólogos, otra de las profesiones que desvelan el futuro, para que se unan a nosotros. Pero no quieren porque dicen que la mala fama de los spoilers sólo afecta a la ficción. Yo les aviso que primero irán por la ficción, luego por los profetas y luego irán a por ellos. Pero ya será demasiado tarde. En un futuro nadie querrá que le desvelan nada de lo que van a vivir.

¿Es otra de sus profecías?

Sí.

Ay, joder. ¡¡¡Por qué me hace spoiler!!!

Lo ve.

Pues es verdad. ¿De dónde le vienen sus capacidades proféticas?

De mi madre. Cuando era pequeño y estaba, por ejemplo, haciendo el tonto en un columpio, mi madre me decía: "ten cuidado, Nostra, que te vas a hacer daño, ten cuidado", en insistía: "como no pares, al final te vas a hacer daños, verás". Yo no le hacia caso, por supuesto, y al final: ¡Zas!, me caía y me hacia daño. Ahí fue cuando supe que mi madre no sólo tenía sorprendentes capacidades adivinatorias, sino que además pegaba muy bien con la zapatilla.

¿Y usted heredó sus dotes de clarividencia?

Eso y la tendencia a tener alto el colesterol. Si heredas te llevas el lote completo.

¿Cuál fue su primera profecía?

Un once en una quiniela combinada.

¿Y la profecía de la que se siente más orgulloso?

Un médico me dijo que dejara de beber o tendría problemas hepáticos. Yo le dije que no se subiera a la parra. A los dos días se mató al romperse el cuello al caerse de una parra.

¿Por qué siempre es tan críptico en sus profecías y no habla claro?

Bueno, ahora es muy fácil decir lo que quieras. Pero sitúese en mi contexto, el siglo XVI. En esa época debías de tener cuidado con lo que decías si no querías que la inquisición te quemara vivo. Eso y porque un poco jeta también somos los profetas, que si eres muy preciso en tu profecía, pues oye, es más fácil equivocarse y que después te lo echen en cara.

Llegamos al final de la entrevista.

Ya lo predije yo con "Mucho, mucho ruido, tanto, tanto ruido, tanto ruido y al final, por fin el fin".

Pero eso es una letra de Joaquín Sabina… Entiendo lo del final, pero ¿lo del "ruido"?

Es una de las técnicas de los clarividentes: la bibliomancia. Un método que consiste en abrir una página al azar de un libro e interpretar su contenido adaptándolo al momento presente.

¿Y funciona?

Sí, pero no lo haga con un manual de instrucciones de una motosierra, da resultados dispares. Yo lo hice ayer para ver cómo acababa esta entrevista ¿entiende ahora lo del "ruido"?

¿Pero no usará la motosierra contra mí?

No le querría hacer un spoiler, pero…