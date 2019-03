Entrevista a Marlon Brando: "En una obra de la escuela hice tan bien de arbusto que se me mearon varios perros"

Señor Brando, ¿cuándo descubrió su vocación como actor?

Nada más nacer. No lloré. Fingí que lloraba. Nadie advirtió que era solo un papel: el de recién nacido que tranquiliza a todos con su llanto. Ahí me di cuenta de que tenía un don que quise regalar al mundo. Pero el mundo no estaba en casa el día que el cartero lo llevó y me devolvieron el paquete.

¿Y cuál fue el primer papel que interpretó en un escenario?

Yo iba a segundo curso. La escuela organizó una obra de teatro. Tenía mucha ganas de que me dieran un papel interesante porque era consciente de mi talento, pero finalmente hice de Arbusto nº6. Fue en una adaptación de “Romeo y Julieta” en la que todos los personajes eran arbustos. Curiosamente el Arbusto-Romeo fue un desastre y mi interpretación de Arbusto nº6 obtuvo unas críticas muy buenas, fue tan real mi actuación que incluso durante la representación media docena de chuchos se me mearon encima.

Y con el tiempo mejoró su técnica en el Actors Studio en Nueva York…

Efectivamente, allí depuraron el diamante en bruto que era yo. Me enseñaron cosas muy importantes para la interpretación como quitarme latiguillos del tipo “ya te digo”, “¿Sabes?” o empezar todas mis replicas con “¿En serio? Yo flipo”. De hecho esta última fórmula a mí me encantaba usarla. Me resistía a no emplearla. Intenté convencer a Elia Kazan para usarla con mi personaje en “Un tranvía llamado deseo”. Aunque el viejo chivato se negó. Hubiera quedado algo así:

BLANCHE DUBOIS: Cuéntanos un chiste divertido, Stanley, algo que nos distraiga.

STANLEY: ¿En serio? Yo flipo. Creí que no te gustaban los chistes, Blanche.

BLANCHE DUBOIS: Me gusta que sean divertidos, no indecentes.

STANLEY: ¿En serio? Yo flipo.

Creo que de esta manera el personaje de Stanley Kowalski tenía mucha más fuerza. ¿No lo cree?

No estoy muy seguro…

¿¡CÓMO!? ¡Me hace perder el tiempo con esta estúpida entrevista y no tiene el más mínimo gusto artístico! ¡OH! Pero, ¿qué puede hacer un pequeño hombre como yo ante el infinito desatino humano! ¡Es usted un fraude! ¡Se acabó!

No se enfade, le pido disculpas…

Se lo ha creído. No me he enfadado. Era broma. Solo estaba actuando. Así ha podido observar de primera mano mi gran capacidad interpretativa. Escriba en su libreta: “El señor Brando me ha dejado ojiplático con su don para la actuación”.

Sin duda lo haré.

¡¡QUE LO HAGA YA!!

¿Sigue interpretando, señor Brando?

Qué cojones…

Usted es uno de los actores más destacados de la escuela de interpretación conocida como el método. ¿Algún trabajo que quiera destacar?

Siempre me he tomado muy serio mi trabajo como actor. En los mis primeros años en Nueva York quería obtener el papel de un obrero de la construcción que engaña a su familia diciendo que es un alto ejecutivo en Chrysler con tendencias suicidas. Estudié a los obreros de la construcción y descubrí que todos respiraban para vivir. No dudé en dedicar más de dos meses de mi vida a respirar las 24 horas del día para conectar con lo que sentiría un obrero de la construcción. Fue extraordinario.

Su segundo Oscar lo obtuvo por su interpretación de Vito Corleone en El Padrino, ¿es el papel del que se siente más orgulloso?

Pues no se crea. En mi opinión me pasé con el algodón bajo los carrillos. Parecía una ardilla glotona. A Florentino Pérez le está pasando lo mismo. Ahora veo mi interpretación de Vito y pienso que no superó la de Arbusto nº6 que hice en el colegio. Aunque haciendo de don Corleone también se me meo encima un perro.

Durante su última etapa como actor se le ha tildado de interprete caprichoso y difícil…

Eso no es cierto. Pero si le digo a Coppola que quiero un unicornio blanco, lo quiero completamente blanco y no blanco con motas… Así que me negué a hacer del corenel Kurtz hasta que no tuviera mi unicornio completamente blanco…

¿Pero un unicornio vivo?

Por supuesto. Ya tengo dos muertos en mi isla privada de Tahití.

¿Y por qué hace en los últimos años hace papeles tan esporadicamente? ¿Sólo busca personajes que le motiven?

Pues no, solo interpreto cuando se me acaba la chatarra para las tragaperras. Que me quedo sin calderilla, pues hago una película y, venga, a seguir echándole.

Y ya para acabar, ¿hay algún papel que le hubiese gustado interpretar y nunca pudo?

Me hubiera encantado hacer de Arbusto nº 5 en aquella representación de la escuela, creo que el Arbusto nº 5 tenía unos matices mucho más ricos e interesantes que el arbusto que hice yo.