Entrevista a Goya: “No es cierto que Saturno se hubiese fumado un porro antes de devorar a su hijo”

¿Por qué se hizo pintor?

Para hacerme el chulo.

¿Se considera el primer pintor moderno?

Pues no lo sé, se me suele atribuir ese calificativo. Pero yo creo que más que por mi arte es porque me gusta saludar a la chavalada con mi camiseta negra con una calavera y mi gorro de lana. Y seguramente también porque me desplazo por Madrid en patinete.

Yo pensaba que era el primer pintor moderno porque su cuadros fueron en muchos aspectos un precedente de algunos estilos pictóricos que vendrían después.

Es por el patinete, hágame caso. Y además pronto me mudo a Malasaña. Modernaker, modernaker. La gente cuando voy en patinete me mira y dice: “Eh, por ahí va el primer pintor moderno”. Y yo digo “Seh”. Entonces aparecen unas gafas de sol que me cubren los ojos, un porro en la comisura de los labios y la leyenda: “Thug life”. Mola, ¿eh? ¿Aún se dice mola?

Sí. Creo. Hablando de modernidad, usted se ha hecho muchos autorretratos, ¿qué diferencia ve con el selfie actual?

Básicamente ninguna. Solo que yo en mis autorretratos he intentado poner morritos y abrir mucho los ojos sin demasiado éxito.

Normalmente se considera que la causa de sus Pinturas Negras fue una enfermedad…

No es del todo cierto. Durante esa época yo me fui a vivir a una finca a las afueras de la capital, se llamaba La Quinta del Sordo...

Muy bien traído el nombre.

Gracias. El caso es que allí contraje alguna enfermedad que otra, pero eran resfriados sin más importancia, lo que me ponía negro y se me llevaban los demonios era que el wifi llegaba fatal. Y mucha de esa rabia queda reflejada en mi trabajo.

Por ejemplo, hablamos de algunos de esos cuadros. ¿En qué se inspiró para pintar “Saturno devorando a su hijo”?

En Saturno comiéndose a su chaval.

Ya, bueno, ¿pero tiene algún significado?

Claro que lo tiene.

¿Y cuál es?

Primero quiero aclarar que no es cierto que Saturno se hubiese fumado un porro antes de devorar a su hijo. Y después, decir que hay que tener mucho cuidado con cenar demasiado. Pero todavía hay que tener más precaución con cenar muy ligero. Después te levantas de madrugada y te comes dos kilos de pollo empanado frío junto a la nevara. Básicamente ese es el simbolismo de “Saturno devorando a su hijo”. “Saturno” sería una persona que cena poco y “su hijo” el pollo empanado.

¿También valdría una docena de croquetas para simbolizar el hijo de Saturno?

¿Son caseras?

Sí. De cocido.

Valdrían.

¿Y si no son caseras?

Pues fíjate que te diría que también. Cuando te levantas de madrugada con ansia-puta de comida te tragas hasta un radiador si está empanado.

¿Cuál es el cuadro del que se siente más orgulloso?

Sin lugar a dudas “Duelo a garrotazos”. Es el Tekken de una generación y diría que de un país.

Tuvo problemas con la Inquisición…

Sí, menudos pájaros. Fue por pintar “La maja desnuda” y “La maja vestida”. Es indignante y ridículo. Ya me dirás. Es increíble que estas cosas pasen en 1815. Madre mía. ¡Qué estamos ya en el siglo XIX! Bueno, y eso que nunca supieron que también había pintado “La Maja con Material BDSM y Bondage”.

¿Dónde se puede disfrutar ese cuadro?

Pertenece a una colección privada. Es la misma que tiene “Retrato de Manuel Godoy very horny” y “Saturno comiéndose una pedazo de po…

No hace falta que acabe. Creo que ya es suficiente.

Pero no me ha preguntado por Fernando VII, Francia, el 2 de mayo…

¿Hay versión hot de todo eso?

Sí.

Pues otro día. Creo que es todo por mi parte. Tengo que decir que para estar sordo ha escuchado perfectamente todas las preguntas.

Pues 72 kilos, pero este verano he cogido algo de peso.