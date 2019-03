Entrevista a Charles Darwin: "Si existe un diseño divino, es muy regulero, con malos acabados"

Señor Darwin. ¿De dónde le vino su interés por la geología, la botánica y la biología?

Cuando era un crío me encantaban los coleccionables. Primero comencé con los dedales, pero pronto advertí que era una mierda de colección. Así que me interesé por una de minerales. Era muy cara para mí, por eso me suscribí a una de piedras. Con la oferta de lanzamiento, al comprar el primer fascículo, te regalaban un ladrillo. Aún lo conservo. A partir de ahí fui interesándome por la naturaleza y el material de construcción. ¿Te alicato el lavabo?

No lo necesito, gracias. Muchos no han entendido sus teorías…

Lo malo no es la persona que no entiende algo, esa se queda satisfecha en su ignorancia; de donde puede salir algo nocivo es de aquella persona que entiende algo a medias. Ahí está el verdadero peligro.

¿Se refiere a Hitler y su darwinismo social aplicado a la supervivencia del más fuerte a través de cualquier medio, incluido la violencia?

Eh… Sí, claro, también, pero yo estaba pensando en mi primo Sebas cuando le digo que me tomo la última y me voy. Si no lo entiendes es tu problema, pero no te estoy diciendo que después de esa última venga otra última y después otra más y así hasta llegar lechuzos a casa a las siete de la mañana.

Pero lo de Hitler…

Sí, sí, muy grave también.

¿Qué opina de que en algunas escuelas americanas no acepten su teoría de la evolución y solo expliquen el origen del ser humano como creación divina?

Yo les diría que dediquen muchas horas a la educación física. Todas las horas que les sean posibles. Ya que no pueden tener la mens sana, que al menos tengan el corpore.

¿Entonces no hay un diseño divino?

Si lo hubiere, habría que decir que es un diseño muy regulero, con malos acabados. No como mi primo y yo, que te dejamos un cuarto de baño ideal, con unos azulejos muy modernos y sanitarios ajustados de precio. ¿Le interesa?

No, gracias. ¿entonces qué lugar ocupa Dios en esta ecuación?

Si dios existiera, habría que tener en cuenta que también sería producto de la evolución natural, por lo tanto estaría sujeto a sus leyes.

Si seguimos en un proceso de adaptación continuo, ¿cómo será el ser humano del futuro?

Yo creo que será de culo gordo como Donald Trump, con siete brazos, voz muy parecida a la de Montoro y con la capacidad de comunicarse por telequinesia, aunque la mayoría de conversaciones serán sobre cómo cocinar los mejores muffins…

¿Me está hablando en serio señor Darwin?

Pues la verdad es que ayer mi primo Sebas y yo cobramos una factura de una reforma y vengo de empalmada de estar de copas toda la noche y ya no sé ni lo que me digo. ¿Sabe con que bebida nos emborrachamos?

No tengo ni idea.

¡Con carajillos de Anís del Mono! ¿Lo pilla? El licor preferido de evolucionistas y albañiles… ay, qué pedo llevo.