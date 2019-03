Entrevista a Andy Warhol: "En el futuro todo el mundo será famoso durante 15 minutos… influencers, lo llaman ahora"

Señor Warhol, ¿qué es el arte?

El arte es morirte de frío… jajaja… ¿no te hace gracia? El arte es morirte de frío. Elarte. ¿Lo pillas? Yo me parto. Le hacía bromas así a Lou Reed y el tío no se reía nunca. Se quedaba serio mirándome con esa cara que tenía entre salmón y acelga. Yo le decía: “Anda, Lou, ríete un poco, que te va a dar una úlcera.”. Pero nada, ni una mueca.

Su manera de crear e identificar el arte siempre ha huido de los parámetros tradicionales, ¿cómo identifica lo que es arte?

Yo voy paseando por la calle y señalo las cosas que veo. Y digo, esa farola es arte; esa papelera también es arte; ese banco no es arte; el viejo que lo ocupa tampoco es arte, la corbata del viejo sí es arte, la sombra del viejo también es arte, el paquete de cigarrillos que el viejo acaba de abrir es mucho arte… y así. Es cuestión de piel. Luego le doy una vuelta resultona, pienso un precio y lo multiplico por diez para ponerlo a la venta. ¿Hay gente que lo paga? Pues a vivir.

Y mucha de esa producción artística salió de The Factory, su estudio neoyorquino, ¿cómo era el día a día?

Trabajábamos (trabajaban) a quinto turno. Allí no se paraba de currar. Venga a sacar material. Los pedidos no paraban de llegar. Todo el mundo quería pagar por un warhol y yo se lo quería poner fácil. Además, The Factory era un espacio multidisciplinar: creábamos serigrafías, cuadros, música, películas… A veces me venía algún subalterno con una propuesta disparatada, y yo le decía: “Me parece una puta mierda, pero si tú lo ves, ponte a hacerlo”. Y lo hacían. El sistema de producción era tan eficaz que habilitamos un taller clandestino de costura de bragas. Las vendimos en mercadillos con una campaña que tenía como lema “El arte más intimo”. Ya ve, popularizando la cultura.

Muchas veces se le ha acusado de superficial y de venderse a la industria.

¿Sólo muchas veces? Yo diría que siempre. La industria es América. Y américa es arte. Yo sólo soy una pieza más de esta gran maquinaria exquisita.

¿Cómo fue trabajar para BMW?

Un fracaso total. Pinté algunos coches de carreras. Creía que el resultado era bueno, hasta que por casualidad pasé por una concentración tuning en Leganés. Mis coches al lado de aquellos Opel Astra con alerón resultaban pretenciosos y artificiales. El tuning si sí es Pop art no lo que yo hacía. Pensé en abandonar el proyecto con la marca alemana, pero luego me dije, qué diablos, pagan de puta madre.

¿Se ha recuperado de los tiros de bala que le dispararon?

No sólo me he recuperado, me han hecho mejor artista y además te adelanto cuando va a cambiar el tiempo. Dos por uno. Por otra parte fue un gran chasco. Recibo tres tiros de los cuales dos se me incrustan en el cuerpo, y a los dos días me eclipsa el asesinato del presidente Kennedy; y además este con imágenes. Como atentado el suyo es infinitamente más pop.

¿En España por qué no ha triunfado el pop art?

Porque hasta hace poco no eráis un país consumista. Tu abuelo llevó el mismo jersey toda la vida. Pero aquí tenéis un gran potencial. Por ejemplo Chupa-Chups… de hecho el logotipo lo creo Picasso…

Dalí.

¿Quién? Da igual. El caso es que dejasteis pasar oportunidades como el bote la pelota de playa Nivea, el paquete de harina de trigo Maicena, los tambores de Colón o las latas de fabada Litoral. El intento de recuperarlo ahora se debe más a un ejercicio de nostalgia que a plasmar el arte popular.

Tuvo una gran capacidad de predicción con su célebre frase “En el futuro todo el mundo será famoso durante 15 minutos”…

Influencers lo llaman ahora, ¿verdad? Lo que no pensé es que esos 15 minutos serían para hacer normalmente el ridículo. Me parece maravilloso.

Y ya para acabar. ¿Ha pensado alguna vez quitarse la peluca?

Me gustaría de nuevo poner de moda la cortinilla en la calva. Pero ni siquiera un gurú como yo es tan osado. Ya veremos.