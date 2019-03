Entrevista a Van Gogh: “Loco y pelirrojo, conmigo inventaron el concepto bullying”

vangoghentrevista | Liopardo

¿Cómo se definiría? Como loco. Me refería artísticamente… Ah. Supongo que uno siempre es la persona menos indicada para definirse a sí mismo, y más aún en cuestiones artísticas. Una vez un amigo pintor se describió como ultra-post-simbolista, ¿y sabe lo que le dije? No… Le dije: “tú lo que eres es un gilipollas, y si te encaja más: un ultra-post-gilipollas,”. Pero es que estoy loco, el muchacho tampoco me echó muchas cuentas. ¿Se siente cómodo con la definición de postimpresionista? Me siento más cómodo con la definición de loco, pero si me quiere etiquetar como postimpresionista tampoco voy a hacer un funeral. ¿Le influyeron mucho los impresionistas? Pues cuando era joven sí, hasta que me di cuenta de que su estilo, y un poco el mío también, no era algo premeditado, sino que simplemente somos miopes, y pintamos con los ojos como entornados y haciendo fuerza al mirar. Es así como salen esos cuadros. ¿Entonces está loco? Así es. Lo mismo me corto una oreja que me rebano el pene, ¿quiere que lo haga? No… Ay, que me saco la navaja de siete muelles y me tajo la polla de un golpe, que lo hago, eh, que lo hago a la voz de ya. No, por favor. Tranquilo, no me voy a cortar nada más. De momento. Pues sí. Estoy loco, pero loco de locura. Diagnosticado. No de esos que dicen “uy, qué loco estoy, lo mismo se me va la olla y me pillo un billete para ir a Ibiza mañana y ver atardecer en la playa, porque soy un loco guay”. No. Yo soy un loco de esos que hacen sufrir a sus familias. Un loco nada poético. Un loco a quien sus demonios le arrastran a un infierno baldío. El loco del pelo rojo… A mí me han llamado el loco del pelo rojo; aunque también me han gritado zanahorio, panocha, pelofanta… Porque yo diría que el pelo más que rojo lo tengo azafranado… Lo debió pasar mal de joven… Loco y pelirrojo, tú me dirás, yo era un caramelito para los chavales del instituto, diría que conmigo inventaron el concepto bullying. ¿No ha tenido nunca amigos? Aprenda que a los locos no nos duran demasiado las aistades. Ahí está Paul… ¿Gauguin? No, McCartney. Pues claro, Gauguin. Tuve una cierta amistad con él, incluso lo idolatré. Hasta que me di advertí que era un coñazo de tío. Todo el día con sus viajecitos. Ahora se quiere ir a la Polinesia a vivir a cuerpo de rey. Ya me daba el coñazo antes con sus instantáneas de la Martinica. Todo el día subiendo a Instagram fotos de sus pies en la arena junto a un gin-tónic y escribiendo: “#AquíSufriendo #Pintura #Caribe. ¿Hábleme del día que se cortó la oreja? ¿Quién es? ¿Mi psicólogo? ¿Estaba con Gauguin? Diría que sí. ¿Por qué se cortó un trozo de la oreja? Por una razón muy sencilla. Gauguin y yo habíamos bebido unas copas de más, y le dije “a qué me corto la oreja” y el me dijo “no hay huevos”. Para qué más… Al día siguiente desperté en un sanatorio sin un cacho de lóbulo. ¿Y desde aquella noche perdió la amistad con Gauguin? No lo sé, tampoco tengo muy claro si fuimos alguna vez amigos. En la vida solo me he sentido cerca de algunos de mis hermanos. Por ejemplo a mi hermano Theo le he sableado dinero toda la vida. Le escribía y le decía: “Theo, me falta para el alquiler”, y cheque que enviaba; “Theo, que no tengo para comer”, y otro cheque, “Theo, que me quiero comprar unas Camper” y él venga a mandarme pasta como un gilipollas. Mi hermano tiene un corazón que no le cabe dentro del pecho. Soy yo y corto el grifo pronto al grito de “Deja ya de vivir del cuento y ponte a trabajar como las personas, calamidad, que eres una calamidad”. ¿No le da rabia haber vivido en la pobreza y que con el tiempo sus cuadros valgan millones? ¿Cómo? ¿Valen millones? Sí. ¡Me cago en mi padre! ¿Qué hubiera hecho con todo ese dinero? ¿Sabe por qué tengo ahora la chorra fuera? ¿Porque está loco? Y un poco también por la tontería. En definitiva, supongo que es lo que hubiese hecho con tanto dinero.

Publicidad