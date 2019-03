Entrevista a Salvador Dalí: "Las cámaras se fijan en mí incluso después de muerto, jódete Picasso"

Mi exhumación es la vehemente y alucinada sublimación de mi inalienable genialidad que trasciende la vida para perpetuarse en la muerte, eterno paraíso de lo surreal y albergue para los desheredados de lo aparente. En otras palabras, los focos y las cámaras acuden a mí incluso después de décadas de haber muerto. ¡Picasso, jódete!Con una camiseta a rayas.Me vuelvo a reafirmar en mi brillante definición, aunque actualizada, del pintor de Málaga: Picasso es español, yo también. Picasso es un genio, yo también. Picasso está enterrado, yo tampoco.Es evidente que la jueza ha caído en un error de forma al acudir a mí para determinar si soy el padre de esa incauta mujer. En primer lugar la jueza tendría que haber descartado a Julio Iglesias, y lo sabes… jeje. Me adapto a los nuevos tiempos, ¿eh? He dicho “Y lo sabes”. ¿Soy un puto genio o no? Es que absorbo todo tipo de influencias. No paro. Aunque ¿sabía usted que fuimos los surrealistas los que inventamos en París el meme?Cogíamos fotos o autorretratos de distintos autores y les escribíamos frases graciosas para describir nuestro estado de ánimo y luego las replicábamos. Por ejemplo, la siguiente frase con la foto adjunta de Benito Pérez Galdós. “Cuando escuchas otra vez que el dadaísmo no es arte” Liopardo | Liopardo Que sepa usted y la jueza que el ADN y el meme tienen mucho en común. Los memes y los genes mediante la replicación se transmiten durante generaciones.Me gustaría que también exhumaran a Federico García Lorca y a Luis Buñuel. Podríamos juntarnos de nuevo los tres en la residencia de estudiantes como cuando éramos unos chavales para montar movidas a tope de surrealistas. Fueron buenos tiempos aquellos. Qué risas.Qué me dice. Pues propongo que para que una jueza determine su exhumación alguien reclame la paternidad de Lorca, algo complicado por otra parte. Yo mismo me erijo heredero genético de García Lorca. ¡Federico es mi PA – DRE! Y por cierto, esto se podría extender a todos los muertos que mi amigo Francisco Franco dejó en las cunetas. ¡Todos son mis padres! ¡EXHUMACIÓN COLECTIVA!Estoy en paz con este mundo en decadencia, porque la decadencia es fuente de inspiración. Y una vez he sido exhumado yo soy el mayor decadente. Yo soy la decadencia. Aunque ahora que lo pregunta a quien perdono es al grupo musical Mecano.Sí, sí, Mecano tiene melocotonazos, pero no precisamente el que me dedicaron a mí. Como coño tuvieron la poca vergüenza de escribir aquello de “ ‘Eungenio’ Salvador Dalí” ¿¡Eungenio!? ¡¿EUNGENIO?! Pero qué cojones… Madre mía. Mira, no me he reencarnado ni en lápiz ni en pincel, pero me van a exhumar. Así que lo primero que haré será visitar a los hermanos Cano y meterles una tibia por el culo. Y ya sí podré descansar en paz.