Entrevista a Einstein: “Dios no juega a dados con el Universo. Según parece el Universo le debe un montón de pasta”

¿Se siente cómodo siendo un icono pop? El pop necesita parasitarlo todo, aunque sólo se queda con la estética y vacía el contenido. Dicho lo cual, ser un icono pop me parece la polla. Mickey Mouse, Marilyn y yo. Mola. ¿Qué opinión le merece la célebre foto en la que aparece sacando la lengua? Sabe, la gente tiene una cara y luego una cara de foto. Da igual la cara que intente poner, cuando le sacan una instantánea siempre aparece la misma jeta. Casi desde críos. A mí siempre me pasa. Y me irrita mucho. Así que cuando el fotógrafo vino hacía mí intenté no aparecer de nuevo con mi “cara de foto” y me dio por sacar la lengua. Desde entonces lo hago siempre que puedo. Otros abren muchos los ojos y ponen morritos. Yo saco la lengua. ¿Quién es su peluquero? Mi sobrina. Aunque diría más bien que es mi estilista porque tiene un concepto integral de mi imagen. Un día mientras merendábamos me dijo: “Tío Al, ¿por qué no te ajustas más al estereotipo de científico brillante, pero despistado?” Me dejé asesorar por ella. Entonces hizo que me dejara un mostacho mucho más poblado, me peinara el pelo de una manera más desenfadada y me hiciera la depilación integral. Vaya. ¿Integral? ¿Quiere comprobarlo? No. ¿Es cierto que de pequeño no sacaba buenas notas porque era usted disléxico? Totalmente falso que dicen eso es. ¿Cómo? Nada, era una broma, me estaba haciendo como el disléxico. Disculpe, y retomando su pregunta, de crío no era disléxico, sólo un poco melón. Aunque me molesta bastante que esto haya servido para que mucha gente se auto diagnostique como disléxica. Estas personas simplemente no son lo inteligentes que les gustaría ser, y decir que son disléxicas les sirve como coartada en sus errores. Que dicen mal una palabra, “es que soy disléxico” porque la dislexia no está peleada con la genialidad. “Einstein lo era”, piensan. ¿Todo es relativo? No. Esos calcetines que lleva usted son horrorosos en cualquier tiempo y espacio. De todas las frases apócrifas que se le atribuyen, ¿cuál es la que más le molesta? Es cierto que han puesto en mi boca muchas cosas que yo no he dicho. Les ha pasado a otros genios como Séneca, Churchill y Hernández Mancha. No es que me moleste demasiado, pero ya que lo comenta me gustaría desmentir una de estas citas, se supone que célebres, que se me atribuyen. La frase “Viva el Betis manque pierda” no es mía. Queda dicho. Nació en Alemania y después se nacionalizó suizo, austriaco y estadounidense. Si tuviera que jugar con la selección de fútbol de uno de estos países, ¿con qué colores lo haría? Es la pregunta más idiota que me han hecho en mi vida. Siéntase orgulloso de ser el número uno en algo. Como ha sacado el tema futbolístico… Lo siento. No, pero ya que me ha hecho la pregunta, deje que la conteste. Adelante. Pues no jugaría para ninguno de los países que me ha dicho, me haría ilusión jugar con la Brasil de Sócrates. ¿Qué? ¿Cómo se queda? Ojiplático. Y ya para terminar, ¿tiene un sentido el Cosmos? Dios no juega a dados con el Universo. Según parece el Universo le debe un montón de pasta de cuando apostaban en el muelle. Dios ya no quiere jugar con él. Incluso llamó a unos matones que fueron a casa del Universo a romperle las piernas, pero le dieron un soplo y huyó de la ciudad. Además Dios no juega a dados porque él siempre ha sido más de la brisca.

