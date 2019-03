Entrevista a Copérnico: "La Tierra gira alrededor del Sol, aunque muchos aún crean que lo hace alrededor de su pene"

Los Planetas.No, no. Los Planetas, pero lo banda. Grupazo. Póngame un tema.

Bueno, para mí la astronomía no era más que un hobby. Pero sí, es cierto que mis estudios le rompieron la puta cabeza al mundo. ¿Cómo que el Sol y las estrellas no giran alrededor de la Tierra?, decían. Y no podían soportarlo. Todo en lo que creían se desvaneció delante de sus narices. Boom. Es como si ahora dijesen que la Luna no es de queso.¿No jodas? Eso si que me deja descolocado. Pero, ¿en serio? Flipo.Sí. Es evidente y está demostradísimo que la Tierra gira alrededor del Sol, aunque muchos aún crean que lo hace alrededor de su pene. No les culpo. Hasta hace un momento yo pensaba que la luna estaba hecha de queso. Y aún tengo mis dudas, pero ¿ como saben que no es de queso si no la han probado? No sé yo. ¿No me estará vacilando?Qué ese eso.Ah, bueno, si es eso no pasa nada, lo veo hasta bien. Lo raro es que la ortodoxia eclesiástica hubiese abrazado con fervor mis textos. Eso sí que me hubiese preocupado. Lo de aparecer mis libros en el Index librorum prohibitorum le un puntito canalla a mi trayectoria.Ahora es muy fácil mantener una postura que no comulgue con la oficialidad, pero en mis tiempos te jugabas el cuello, literalmente. Y ahí tenéis el ejemplo, entre muchos otros, de Giordano Bruno, a quién condenaron por defender la verdad. Sus palabras no gustaron nada a la Iglesia. Y en aquella época la jerarquía eclesiástica no se limitaba a un obispo casposo dando una polémica rueda de prensa en provincias. La Iglesia tenía mecanismos más efectivos y expeditivos. Al bueno de Giordano le mandaron a la hoguera. Aún recuerdo sus últimas palabras. Sabias palabras. Es como si las estuviera escuchando ahora mismo. Dijo: “HIJOS DE PERRA, ESTO QUEMA”.Y le honra, pero lo hizo 359 años, 4 meses y 9 días después de que Galileo fuera condenado por defender mis ideas. Esperaron un poco de tiempo para disculparse, ¿no? Y después mi novia me acusa a mí de orgulloso por estar dos días enfadado.Hemos pasado del modelo geocéntrico, que dice que todos los astros orbitan alrededor de la Tierra; al heliocéntrico, que yo mismo descubrí, y que afirma que todos los astros giran alrededor del sol. Ahora el Sistema Solar tampoco es el centro. Y vaticino que el próximo modelo será el Goocentrismo, donde todo el mundo orbitará alrededor de Google.¡Que soy Copérnico!