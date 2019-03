Entrevista a Carl Sagan: "Aunque el Universo se expanda, uno siempre acaba en los mismos bares"

Cuando era un chaval me juntaba en un parque cerca de mi casa con colegas del barrio. Siempre nos sentábamos en el suelo y uno de ellos, a quien llamábamos Chino, se liaba un porro tras otro, mierda de la buena, sabía dónde pillarla. Tras unas caladas, nos tumbamos sobre el césped, las manos en la nunca, mirábamos el cielo y se nos iba la olla.Bueno, realmente en el cielo no se veía una mierda porque soy de Brooklyn, como mucho la Luna y no siempre. Lo que me disparaba la imaginación era ese porrito bueno y Jimmy el Negro, que nos hacía partirnos el ojete con sus ocurrencias. Pero un día me dije, tío, deja esta vida. No vas a ninguna parte. Y me puse a estudiar. Aunque desde entonces siempre llevo algo de marihuana encima. ¿Quiere? Ya verá como esta conversación le parece mucho más estimulante.No es como la mierda del Chino, pero se deja fumar.En la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, hay cien mil millones de estrellas y en el Universo otros cien mil millones de galaxias. Seguramente más. Eche cuentas usted mismo de las posibilidades que exista vida extraterrestre. Si no hay vida más allá de la tierra, tocamos a un buen pedazo de Cosmos por humano. Pero total para qué si no es terreno urbanizable. Aunque lo importante si hay vida es que sea una buena vida, porque si es como en este valle de lágrimas en el que hemos caído menuda decepción. No son más que desgracias. Ayer me tiré toda la noche en Urgencias porque mi suegra se resbaló en la ducha y se ha roto la cadera. Menuda racha llevamos en la familia, no salimos de una que caemos en otra.No se preocupe, mi suegra está bien. Pero si existe vida en otro planeta espero que el servicio de Urgencias vaya un poco más rápido y que en los pasillos del hospital pongan máquinas expendedoras con algo más que galletas saladitas.Así es, el Universo se expande desde que se produjo el Big Bang. Pero resulta curioso que aunque el Universo se expanda uno siempre acabe en los mismos bares de siempre. Qué aburrimiento.Está el Big Bang, que es el momento inicial, cuando el Universo era muchísimo más pequeño que un átomo, desde entonces se expande y acelera. También puede suceder, no es seguro, lo que algunos llaman el Big Crunch, es decir, que llegue un momento en el que el Universo se contraiga hasta colapsar. Entonces, amigo, usted y yo dejaremos de preocuparnos por la hipoteca. Y por ultimo está el Big Brunch, que es eso que hago yo cuando me fumo un porrete mañanero y me da una hambruna que si me ponen delante un dinosaurio me lo como. ¿Me lio uno? ¿Quieres mandanga de la buena?Ahí nos metemos dentro de la física cuántica. Pero claro que es posible que existan infinitos universos donde usted y yo tengamos infinitas vidas. Ahora mismo en un universo paralelo al nuestro, puede que sea yo el que le haga la entrevista a usted porque usted es un experto en astrofísica. También le puedo dar una hostia, mire.Piense que en una vida paralela esa hostia me la ha podido dar usted a mí.Antes del Bing Bang una película de las últimas de Garci, es decir: la nada. Un vacío eterno con hilo musical de ascensor. Algo así.Tal vez la juventud no se acuerde, pero Supernova puede ser una de las peores películas del cine español. Y protagonizada por Marta Sánchez, ¿qué? ¿Cómo se queda? Liopardo | Liopardo Todavía no está claro qué es. Porque es algo que no se puede observar directamente. Aunque muchos científicos empezamos a sospechar que es aquello que habita dentro de la cabeza de Javier Cárdenas.Por supuesto. Tenga. Ya me dirás que tal es.Oiga, el chivato de maría son diez pavos. Precio amigo.