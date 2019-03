Entrevista a Banksy: Cuando crees que me ves, cruzo la pared, hago chas y aparezco a tu lado

banksyportadaok | Liopardo

¿Quién eres realmente? No soy mas que tú, tus fantasías. Tantas veces soñaste que se hizo realidad… ¿Por qué te mantienes en el anonimato? Pedí un crédito a Cofidis que me niego a pagar. Estoy en una lista de morosos. Así que no puedo dar la cara. Y, bueno, un poco también lo hago para hacerme el misterioso… “Uhhh, quién será Banksy, nadie sabe quién es, qué cosas tan críticas hace por las ciudades de todo el mundo, uuhhh… qué rebelde, seguro que es muy guapo…” Creo que mucha gente piensa cosas así. ¿Cómo empezaste en el mundo del arte urbano? Empecé con un boli Bic negro dibujando dientes mellados y cicatrices en las caras de los famosos que aparecían en las revistas que compraba mi madre cuando no era más que un crío. También les hacia entrecejo. Quedaba muy gracioso. Luego llevé esa técnica a la calle, pintado los carteles de políticos en campaña o de grupos de música que tocaban en la ciudad. Tenía mucho tiempo porque continuamente me expulsaban del instituto por dibujar pollas en los pupitres. No les gustaba que los penes llevasen pelos y venas. Eso hizo que abandonase definitivamente la escuela y me tirase a la vida ambulante. ¿Cómo te ganabas la vida? Me dediqué a ir por ferias dibujando personajes míticos de dibujos animados en las atracciones. ¿Has visto alguna vez esos Mickey Mouse que parecen yonquis, o los Burt Simpson que tienen pinta de retrasados o con alguna enfermedad en el hígado? Pues yo inventé ese estilo. Aquellos trabajos primerizos me forjaron mucho. Viajé de pueblo en pueblo por toda Europa. Y aprendí todo sobre pintura mural. Además tenía fichas gratis para el Tren de la Bruja. Una pasada. ¿Cuáles han sido tus influencias? El “Equipo A” me flipaba… Me refiero en cuanto a arte… Ah… Bueno, pues podría decir que Miguel Ángel, el pop art, grafiteros neoyorkinos o el artista parisino Blek le Rat, pero voy a decir que “El Equipo A”, sí señor. Esos tipos vivían como soldados de fortuna, de aquí para allá, siempre huyendo, luchando contra mafiosos capitalistas de provincias, siempre con identidades falsas. Además, se disfrazaban y luego sorprendían a paletos de pueblo diciendo “Enhorabuena, ha contratado al “Equipo A”… Yo hago mucho eso, me disfrazo de anciano o de lo que sea y si veo que es un buen tipo y puro de corazón, le sorprendo con un “Enhorabuena, ha contratado a Banksy”. Sin duda mi mayor influencia ha sido el Equipo A. Muy bien. ¿Alguno de sus personajes en concreto? Murdock, que estaba muy loco. Qué risas, oye. ¿Qué quieres transmitir con tu arte? Es una pregunta que me he hecho muchas veces. Y creo que es una forma de hacerme el chulo… Y dale. Cuando ven mis obras la gente dice: “Eh, ¿habéis visto eso? Una tortuga con la cara de Trump saliendo de un maletín de un banquero con flores en los sobacos”. Banksy lo ha vuelto a hacer. Banksy le ha dado una buena patada en el culo al capital, a las grandes corporaciones y al presidente de los Estados Unidos, uhh seguro que Banksy es un tipo muy guapo con una gran pene.” ¿Alguna vez te han pillado pintando? Cuando crees que me ves, cruzo la pared, hago chas y aparezco a tu lado, quieres ir tras de mí, pobrecito de ti, no me puedes atrapar… Es la segunda vez que citas a Cristina Rosenvinge… Es mi cantante favorita, pero de la época en que cantaba con Álex de la Nuez. Luego se juntó con los de Sonic Youth y dejó de interesarme su trabajo. ¿Pero te han pillado alguna vez? En una ocasión una señora casi me pilla con las manos en la masa, no veas cómo se puso por pintarle la fachada recién encalada y pisarle lo fregado… Tengo más miedo a las viejas que al sistema capitalista. ¿Algo que no soportes? La guerra en el mundo. Nah, es broma. Me jode mucho que la gente pronuncie mal mi nombre. Me han llamado Basky, Bansky, Banky… joder, no es tan difícil, ¿no? B-A-N-K-S-Y. La gente se preocupa en buscar nombres como el del ex presidente de irán, Mahmud Ahmadineyad, y tratan de decirlo bien, o Arnold Schwarzenegger. Ahora, conmigo sueltan la primera mierda que le sale por la boca. Seguro que Cristina Rosenvinge también lo pronuncian mal. Somos novios. Pero ella no lo sabe. Muchas gracias por la entrevista. Creo que hemos terminado. Menos mal, esta máscara de Goofy no me deja respirar y estoy que me ahogo. Por favor, vete ya que me la quite.

