En la ruptura entre Barbie y Ken no hubo terceros juguetes

Las efemérides de la semana que Isabel Coixet adaptará a la gran pantalla.En Roma se forma la Liga Santa entre España, el Vaticano y Venecia. España era fuerte en casa, pero flojeaba en las salidas fuera de su campo. España comienza en esta Liga la tradición de perder en cuartos. El Vaticano gracias a los goles en campo contrario es quien finalmente se proclama campeón de la temporada 1538/1539. El primer clasificado se enfrentaba contra el Imperio Otomano en la Copa Intercontinental. Antes sí que era un deporte de verdad, con valores, no como ahora que sólo van por el dinero.En Londres, la BBC produce el primer programa de televisión sobre ciencia ficción: se trata de la historia de una persona que va de intelectual y tras conocerte no tarda ni cinco minutos en decirte que no tiene televisor.En París se firma el Tratado de París (no se rompieron la cabeza con el nombre del tratado) que pone fin a la Guerra de los Siete Años (tampoco se cansaron demasiado) por el cual Francia y España pierden colonias a favor de Inglaterra.Mattel anuncia la ruptura de Barbie y Ken, tras cuarenta y tres años de relación. La noticia ya se había filtrado días antes en el confidencial mensual “Muñecas Hoy”. La pareja asegura que no existen terceros juguetes y mantienen una relación de amistad por todo el tiempo que han compartido juntos. En palabras de Barbie: “Ken es mi mejor amigo. Un hombre maravilloso. Hemos pasado momentos geniales como ese día que no me acuerdo”.San Francisco concede el derecho a las parejas del mismo género a casarse legalmente. Este hecho explicaría el porqué de la ruptura entre Barbie y Kent. Aunque ellos siempre lo negaron.Nacen los quintillizos entre los que se encontraba Robbie Williams. Al poco tiempo, Robbie se separa de los hermanos y emprende su carrera como hijo en solitario. Robbie Williams – Feel

Se crea el sitio web Youtube. En estos once años el vídeo más visto con ha sido El pato Elvis. Se trata de un pato de cuello verde que versiona la famosa canción de Elvis Presley “Suspicious Minds”, segundos después de acabar es devorado por un camello. También de cuello verde. El vídeo tiene 600 millones de visitas. O debería.