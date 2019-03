En 2013 Ciudadanos expulsa a los feos de su partido

Imagen no disponible | Montaje

7 de diciembre de 1869. En Gallatin (Misuri), el estadounidense Jesse James comete su primer robo a un banco. El forajido se lleva la estilográfica que hay junto a la ventanilla. No está claro si la pluma estaba atada con un cordel. Algunas biografías hablan de que el famoso bandido también se llevó más de un caramelo de los que se ofrecen como gentiliza. Comienza así una vida consagrada a los atracos y la colección de estilográficas. 8 de diciembre de 1863. En la Freemasons' Tavern (en Londres) el futbolista británico Ebenezer Cobb Morley escribe el primer reglamento de fútbol oficial de la Historia. Con este código se elimina la opción de abrirle la cabeza al contrario con una piedra de ocho kilos en caso de ir perdiendo el encuentro. Se prohíbe además el uso de bates de béisbol, machetes de más de 15 cm y el alinear bajo la portería tres guardametas a la vez. 9 de diciembre de 1907. En Detroit (Estados Unidos) se celebra la primera edición del Salón del Automóvil en la ciudad de Míchigan. En la exposición se muestran prototipos de coches del futuro. Los ingenieros imaginaban que a principios del siglo XXI los automóviles volarían. Sabemos que no es así. Contrariamente lo que sí está por las nubes es la gasolina. 10 de diciembre de 1898. En Francia se firma el Tratado de París, con el que se da por finalizada la guerra hispano-estadounidense. España pierde Cuba, Puerto Rico, Filipinas, tres pisos en el barrio de Salamanca, un solar en Boadilla y una cubertería de plata. 11 de diciembre de 1964. En Nueva York, Ernesto Che Guevara habla ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. A la salida el revolucionario argentino vende camisetas y fotos firmadas. 12 de diciembre de 1952. En Viena se inaugura la Conferencia de los Pueblos por la Paz. Es obvio que fracasó. 13 de diciembre de 2013. El partido político Ciudadanos añade una cláusula en sus estatutos por la que se prohíbe el ingreso de feos o feas en sus filas. Además, una decena de miembros de dudosa belleza son expulsados. La nueva política será guapa o no será.

