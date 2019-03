En 1989 se emite el primer episodio de Los Simpson y solo podemos añadir una cosa: Gracias

Se funda la ciudad de Armstrong, en la provincia de Santa Fe, Argentina. Una ordenanza municipal obliga a incorporar por las calles de Armstrong hilo musical con canciones del cantante americano. No es así, ¿pero no os parece que sería maravilloso? What a wonderful world - LOUIS ARMSTRONG.

En Estados Unidos el profesor de educación física James Naismith crea el baloncesto. En aquel momento no lo llamó así, sino “waterpolo de secano”. Este nombre no cuaja. El profesor Naismith prueba con el chispeante nombre de “canasto bola”. El nombre es muy celebrado por colegas de otras universidades, pero el deporte no acaba de salir del mundo académico. Es un alumno quien le sugiere el nombre de “baloncesto” y que quite de las reglas del juego la obligatoriedad de besar al contrario cada vez que se acierta un lanzamiento.En Japón más de 600 niños sufren ataques epilépticos durante la emisión de un episodio de la serie Pokemon, debido a la sucesión de destellos rojos y azules. Nada comparable a los millones de niños españoles que durante los 90 sufrieron daños cerebrales al crecer con los programas de Leticia Sabater. Para los escépticos adjuntamos foto. Imagen no disponible | Montaje En Estados Unidos la cadena Fox emite el primer episodio de la serie animada Los Simpson. Sólo podemos añadir una cosa: Gracias.En Bolivia Evo Morales gana las Elecciones presidenciales. Si te gustan sus jerséis, lo que lleva debajo te sorprenderá. http://www.fajasalome.com.co/recomendaciones/ (Nota: Link no patrocinado por Fajas Salomé). En España la gente reflexiona entre mal y reguleras el día antes de las Elecciones Generales. A un vecino de Valladolid de tanto reflexionar se le ocurre una cosa.(Adviértase que el año termina en 3) Jordi Pujol cede su cargo a Pasqual Maragall tras 23 años (obsérvese que acaba en 3) como Presidente de la Generalidat de Catalunya. El número 3 sin duda está muy relacionado con el fin de Pujol.