En 1986 Clint Eastwood crea la concejalía de Qué tramáis, morenos

En Viena, el emperador Francisco José I de Austria se casa con Isabel Amalia Eugenia Duquesa de Baviera, más conocida como Sissi. El cine inmortalizó a Sissi con las interpretaciones que hizo de ella en varias películas José Luis López Vázquez, mucho más fieles a la verdadera emperatriz que los films protagonizados por Romy Schneider. Imagen no disponible | Montaje Se conecta el aparato conocido como Teléfono Rojo que unía directamente el despacho del presidente estadounidense John Kennedy con el del líder soviético Nikita Jrushchov. Pasó más de un mes desde que se contrató el servicio hasta que estuvo disponible, aunque ese mes que no se pudo disfrutar de la conexión, sí lo cobraron. Kennedy se puso en contacto con atención al cliente de la compañía, pero le saltó un contestador automático con el que era imposible aclarase. No sólo no le solucionaron la incidencia, sino que además cada tarde llamaban al presidente americano para ofrecerle ofertas que no le interesaban en absoluto. Todo ello estuvo a punto de originar una catástrofe nuclear.En Londres Massiel vence en el Festival de Eurovisión de la Canción 1968 con el tema “La, la, la”. El estribillo es una crítica a la dictadura franquista. Pocos lo supieron ver, pero si atiendes con atención se ve clarísimo en el tercer “la”. La cantante sigue de fiesta celebrando la victoria.Los Cien Mil Hijos de San Luis entran en España, restableciendo el gobierno absolutista de Fernando VII. Se conoce al padre de los Cien Mil Hijos, pero se habla poco de la madre, quien después de tener al último de los retoños rogó a San Luis que por favor se hiciera la vasectomía. San Luis se negó porque estaba buscando una niña.Clint Eastwood es elegido alcalde de Carmel-by-the-Sea (California) con el 72 % de los votos. El nuevo alcalde republicano crea las Concejalías de Tipos Duros y la de ¿Qué tramáis, morenos?

. Georgia se independiza de la Unión Soviética. No confundir con la Georgia de Estados Unidos. Ésta aún no se ha independizado del país norteamericano. Tampoco confundir con la Georgia de Valladolid, más que nada porque no hay ninguna Georgia en Valladolid.Paul McCartney anuncia la separación de The Beatles. En el comunicado el cantante nombra siete veces a “Yoko Ono” y usa otras tantas veces la frase “la culpa de todo”. Aunque afirma que no quiere buscar responsables en la separación.