En 1958 The Beatles estuvieron a punto de llamarse Los Chichos

Las efemérides de la semana que te cantará al oído Pablo Alborán.. Pablo Picasso y F. Soler fundan la revista Arte joven. El primer número contenía un test para saber qué tipo de artista eres, una exclusiva que mostraba la vida bohemia Y de excesos de Toulouse-Lautrec con fotos inéditas del pintor magreándose con una bailarina del Folies Bergère y, como regalo extra, un póster central despegable de Pablo Picasso desnudo.Ecuador declara la guerra a Alemania. El país europeo sin duda estaría muy asustado. Hemos recreado la reacción de Alemania cuando Ecuador le declara la guerra.

Karl Lagerfeld revoluciona el mundo de la moda en París con la riñonera de doble bolsillo. La riñonera de doble bolsillo es como la riñonera de toda la vida, pero con un bolsillo extra que permite guarda cosas como el mechero, el papel de fumar o tabaco. Lagerfeld presenta la riñonera de doble bolsillo en liso y la riñonera de doble bolsillo con una hoja de marihuana bordada.Hitler se autoproclama comandante supremo de las fuerzas armadas alemanas. El Führer le pilla el gusto a eso de autoproclamarse cosas y también se proclama a sí mismo campeón olímpico de los 100 metros lisos, se da dos premios Oscar (mejor actor y mejor guion adaptado) y un Grammy como mejor solista latino.En Liverpool, Paul McCartney le presenta John Lennon a George Harrison. Hemos vuelto a recrear el momento.Ey, George, te quiero presentar a un colega.El último que me presentaste aún me debe pasta.Este es buen tipo. Se llama John.Encantado, Jorge. ¿Te gusta la música?Me flipa. ¿Montamos una banda? Ya tengo el nombre: “Los Chunguitos”. ¿Cómo te quedas?Esto… no sé.Vamos, tío, ese nombre tiene garra…Qué te parece “Los Chichos”.No tienes ni puta idea, me oyes, Jack…John…Lo que sea, pero ni puta idea tienes…Nace con calma, a su ritmo, sin prisas, el músico jamaicano Bob Marley. Bob Marley - Redemption Song Acustic

Nace el escritor británico Charles Dickens. Aprovechamos para reivindicar unas de sus novelas menos conocidas y más tristes: “El Niño Cabeza”. Es la historia de Friolero, un niño pobre y huérfano que sólo tiene cabeza. Friolero sólo posee para cubrir su cuerpo-cabeza una bufanda raída y una vieja gorra. Con estas prendas Friolero debe salir adelante en las frías calles del Londres del siglo XIX. Una historia de superación, picaresca y crítica social.