En 1955 se publica el primer Libro Guinness de los records, precursor analógico de Google

En el marco de la Segunda Guerra Mundial, Brasil declara la guerra a Alemania e Italia. Brasil era un enemigo tradicional de estos países, como todo el mundo sabía, todo el mundo menos Alemania e Italia. A continuación mostramos la contundente reacción de las potencias del Eje.

Tener solo calcetines negros y emparejarlos correctamente.

Encontrar a alguien que no tenga televisión en casa y no te lo diga a los cinco minutos de conocerle.

Contar el chiste de “Mis Tetas” sin parar durante 25 años. (NOTA: se rumorea que una señora con sus dos hijas estudiando fuera lo ha conseguido en Alcalá de Guadaira)

En Reino Unido se casan el cantante John Lennon y Cynthia Powell. El matrimonio duró hasta 1968, años en los que Cynthia Powell fue testigo del éxito mundial de su marido junto a la banda de Liverpool. El grupo de música gallego Def Con Dos dedicó una canción a la primera mujer de Lennon titulada “La culpa de todo la tiene Cynthia Powell”. La composición tuvo un éxito relativo.Nace en Río de Janeiro (Brasil) el escritor brasileño Paulo Coelho. Al nacer, el médico le dio unos pequeños azotes para que llorase, pero el recién nacido no derramó ninguna lágrima, sino que soltó una frase sobre el Universo. El doctor entonces sí le pegó con saña.En la República de Venecia, el astrónomo Galileo Galilei presenta su primer telescopio ante el senado. El senado no ve la utilidad del nuevo artefacto y se muestra indiferente ante él. Galileo baja el ángulo del telescopio y lo dirige hacía la ventana de la nueva vecina que se acababa de mudar enfrente del senado y a quien le daba mucha perecita bajar la persiana después de ducharse. Hay hostias entre los senadores venecianos por quedarse con el telescopio.En Francia, en el marco de la Revolución Francesa, la Asamblea Constituyente, influenciada por la doctrina de los derechos naturales, aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la mujer no dice nada. Uno de los artículos que se han violado hasta nuestros días es el XVIII, el cual prohíbe enseñar fotos de tus vacaciones a los amigos.Por primera se publica vez el Libro Guinness de los récords, el pre-Google analógico. Para las personas sin otras inquietudes en la vida que deseen aparecer en este libro actualizamos una pequeña lista de records que aún quedan por registrar:En el Hotel Delmonico (Nueva York), el cantante Bob Dylan conoce al grupo británico The Beatles y les da a probar marihuana por primera vez a sus miembros. A continuación recreamos ese decisivo momento.: Eh, chavales, probad esta mierda.: Ey, Bob, ¿qué es eso? ¿Parece un cigarrillo mal liado?: Esta mierda os abrirá la mente, colegas.: ¿Por qué lo llamas “mierda” mientras lo miras, así, como si fueras idiota?: No sé, todos lo hacemos, le damos una calada, miramos el porro y…: ¿Porro?: Sí, ¿qué pasa?: Nada, nada, tío, me ha hecho gracia la palabra: “Porro”, jejeje. “Porro”, suena a “Puerro”, jejeje… A mi tía Mikaela le haría también gracia.: Pero cómo se llama eso: ¿“mierda”o “porro”…?: No sé, colegas, tiene muchos nombres: mierda, porro, hierba, mandanga, grifa, marihuana, cigarrito de la risa, maría…: Eh, María, como mi tía.: ¿No se llamaba Mikaela?: Esa es otra tía… Jeje.: Jejeje.: Jejejejeje.Jejejejejejejee.Me estáis tocando un poco los cojones…Ey, Dylan, yo quiero probar. Me toca. ¿Me pasáis una calada?Claro, tío. (Entra en la habitación del hotel Cynthia Powell, primera esposa de John Lennon): ¡QUÉ COÑO HACES, JOHN! ¡CÓMO TE VEA CON ESO EN LA BOCA TE LA CARGAS! Venga para casa, sinvergüenza, cínico, desahogado, yeyé… * * Recuérdese la composición de éxito relativo del grupo gallego Def Con Dos titulada “La culpa de todo la tiene Cynthia Powell”.