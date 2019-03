En 1933 Mussolini le hace la cobra a Hitler

Imagen no disponible | Montaje

3 de octubre de 1847. En Ocotlán (México) aparece en el cielo la imagen de Cristo. A este milagro se le conocerá como el Señor de la Misericordia o el Prodigio de Ocotlán. Al principio la imagen de Cristo permaneció en silencio, pero al segundo día comenzó a increpar a los viandantes con frases del tipo “¡Dónde vas con esas pintas, calamidad!” o “Vaya culito, que no me entere yo que pasa hambre”. Al tercer día sin embrago comenzó a endurecer el tono y a ponerse faltón con los habitantes de Ocotlán. Se lamentaba de haber sido crucificado. “Cabrones, morí por vosotros y parece que os la suda”, “estoy aquí arriba, pendejos, hacedme casos” (En efecto, el Cristo aparecido en Ocotlán usaba vocablos de México como “pendejo” o “güey”) 4 de octubre de 1940. En Brénnero (Italia) se encuentran Adolf Hitler y Benito Mussolini, los Sonia y Selena de la Segunda Guerra Mundial. En la reunión hablan de sus esposas, del tiempo y de quedarse con media Europa. Hitler en un momento del encuentro intenta meterle morro a Mussolini, quien lo rechaza con un discreto movimiento. La pareja no volvió a hablar de este incómodo momento nunca. 5 de octubre de 1933. En Alemania, el Partido Nazi establece el control absoluto de la prensa. Cada periódico recibía una caja de parte del Partido Nazi que contenía un kit de censura de rápida aplicación. La caja tenía unas tijeras, Tipp-Ex, un papel con la siguiente pregunta “¿Eso que has escrito le gustaría a Hitler? y una cachiporra para auto golpearse en caso de saltarse la censura. 6 de octubre de 1889. El inventor estadounidense Thomas Edison expone su primera película. Se trata de la comunión de su sobrino y de sus últimas vacaciones en Yucatán. Esto incomoda bastante a las personas que asisten al visionado. Y la cosa empeora cuando el inventor americano se propone ponerles la grabación de su boda. 7 de octubre de 1970. En Estados Unidos, el presidente estadounidense Richard Nixon anuncia cinco puntos de propuesta de paz en la Guerra de Vietnam. El punto número tres es el que crea más controversia. Obligaba a los norvietnamitas a arrodillarse y llamar “mi amo y señor” a todo ciudadano norteamericano que se cruzase por delante. 8 de octubre de 1982. En Broadway se inaugura el musical “Cats”. Se representará durante casi 18 años, hasta el 10 de septiembre de 2000. Tras la última actuación el empresario del musical se declaró en bancarrota al tener que pagar el finiquito a los actores. 9 de octubre de 1972. Emerson Fittipaldi se proclama campeón del mundo de Fórmula 1. Aunque no será hasta dos meses después que un conductor interpelé a otro usando por primera vez la frase “¿Dónde vas, Fittipaldi?”.

Publicidad