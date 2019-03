En 1926 se inaugura La Ruta 66: el Camino de Santiago Pop

9 de noviembre de 1620. Frente a las costas de Cape Cod (Massachusetts), los peregrinos a bordo del barco Mayflower ven tierra. Antes de desembarcar firman el Pacto del Mayflower, documento considerado por muchos como el fundamento de la Constitución de los Estados Unidos de América y de Mujer Contra Mujer, de Mecano. El documento consta de un solo punto. Y reza así: “Habiendo emprendido para la Gloria de Dios, y el Avance de la Fé Cristiana y el Honor de nuestro Rey y Patria, una travesía para plantar la primera colonia en las Partes Norteñas de Virginia hacemos pacto y nos combinamos juntos para no tener nunca un Presidente llamado George Bush, hijo.” No pudo ser.

En España, gracias a las Cortes de Cádiz se concede por primera vez la libertad de imprenta. Pero la imprenta está acostumbrada a vivir en cautividad, se muestra reacia a disfrutar de su independencia y vuelve a su dorada jaula.

11 de noviembre de 1926. En Estados Unidos se inaugura la Ruta 66. Originalmente iba desde Chicago (Illinois), a través Missouri, Kansas, Oz, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California, hasta acabar en Los Ángeles. La Ruta 66 vendría a ser el Camino de Santiago Pop.

12 de noviembre de 1923. La Unión Soviética adoptada su bandera oficial. Era completamente roja y en la esquina superior tenía una hoz y un martillo y sobre estos una estrella roja con borde dorado. El Politburó descartó incluir una imagen de Lenin con el puño amenazante acompañado de la leyenda: “Os voy a dar lo vuestro y lo de vuestra prima”.

13 de noviembre de 1933. En el lago Ness (Escocia), por primera vez una persona afirma haber tomado fotos del “monstruo del lago Ness”. Las fotos no son demasiado claras. El agente de policía local afirma que el bulto de las imágenes bien podría ser su tía Gertrude. Su tía Gertrude que está presente no lo desmiente. Para potenciar el mito y activar el turismo, la tía Gertrude es invitada a abandonar la ciudad. Gana la tesis del monstruo. La leyenda sigue creciendo.

14 de noviembre de 1969. En Estados Unidos despega el Apolo 12, segunda misión tripulada que desciende en la superficie de la Luna. Al alunizar y tomar contacto con el satélite, los tripulantes del Apolo 12 leen una placa que permanecía allí desde que Armstrong pisara la Luna y que decía lo siguiente: “¡Uuuhhh… Segundones! Nadie os recordará… Muahahaha. PD: Os dejé pollo en el horno”.

15 de noviembre de 1990. Las bases de Occidente se tambalean. El productor musical Frank Farian desvela la verdad sobre Milli Vanilli. El dúo musical formado por Fabrice “Fav” Morvan y Rob Pilatus es un fraude, en realidad las voces pertenecen a Adolf Hitler y Eva Braun.

Milli Vanilli - Girl You Know It's True